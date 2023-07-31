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Жителей севера Сахалина предупредили о сильном ветре и дожде
Жителей севера Сахалина предупредили о сильном ветре и дожде - РИА Новости, 31.07.2023
Жителей севера Сахалина предупредили о сильном ветре и дожде
Сильный дождь обещают синоптики 1 августа в двух муниципальных образованиях северной части Сахалина, предупреждает региональный главк МЧС России. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:48
2023-07-31T07:48
2023-07-31T07:48
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. Сильный дождь обещают синоптики 1 августа в двух муниципальных образованиях северной части Сахалина, предупреждает региональный главк МЧС России. "Днем 1 августа на территории Охинского и Ногликского районов прогнозируется сильный дождь (15-29 миллиметров), ветер на побережьях 15-20 метров в секунду", - информирует пресс-служба ведомства.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сахалин, Россия
Жителей севера Сахалина предупредили о сильном ветре и дожде
МЧС России: на севере Сахалина ожидаются сильные дожди и ветер