https://ria.ru/20230731/revolyutsiya-1887372430.html

Добром не кончится. Зеленского предупредили о зреющей на Украине революции

Добром не кончится. Зеленского предупредили о зреющей на Украине революции - РИА Новости, 31.07.2023

Добром не кончится. Зеленского предупредили о зреющей на Украине революции

Принудительный призыв в ВСУ и заключение в тюрьму нежелающих служить украинцев правительством президента Зеленского приведут к революции, заявил бывший советник РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:00

2023-07-31T15:00

2023-07-31T15:00

в мире

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европа

владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

youtube

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Принудительный призыв в ВСУ и заключение в тюрьму нежелающих служить украинцев правительством президента Зеленского приведут к революции, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Это добром не закончится. На Украине зреют все условия для революции", — предупредил он.По словам политолога, украинский лидер превратил страну в "концлагерь", сажая в тюрьмы украинцев за отказ служить в его армии и погибать на поле боя. Он утверждает, что количество политических заключенных на Украине сейчас самое большое в Европе, и если киевский режим не изменит свою политику по набору людей в ряды ВСУ, то его ждут серьезные последствия.Ранее бывший советник сообщал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит гражданская война, если он продолжит незаконно удерживать власть в стране.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.

https://ria.ru/20230731/putin-1887348913.html

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в мире, украина, европа, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, youtube