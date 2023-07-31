https://ria.ru/20230731/revolyutsiya-1887372430.html
Добром не кончится. Зеленского предупредили о зреющей на Украине революции
Добром не кончится. Зеленского предупредили о зреющей на Украине революции - РИА Новости, 31.07.2023
Добром не кончится. Зеленского предупредили о зреющей на Украине революции
Принудительный призыв в ВСУ и заключение в тюрьму нежелающих служить украинцев правительством президента Зеленского приведут к революции, заявил бывший советник РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:00
2023-07-31T15:00
2023-07-31T15:00
в мире
украина
европа
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388176_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_2e9dadfc7ee7b70e136dc34294dc09d4.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Принудительный призыв в ВСУ и заключение в тюрьму нежелающих служить украинцев правительством президента Зеленского приведут к революции, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Это добром не закончится. На Украине зреют все условия для революции", — предупредил он.По словам политолога, украинский лидер превратил страну в "концлагерь", сажая в тюрьмы украинцев за отказ служить в его армии и погибать на поле боя. Он утверждает, что количество политических заключенных на Украине сейчас самое большое в Европе, и если киевский режим не изменит свою политику по набору людей в ряды ВСУ, то его ждут серьезные последствия.Ранее бывший советник сообщал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит гражданская война, если он продолжит незаконно удерживать власть в стране.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.
https://ria.ru/20230731/putin-1887348913.html
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862388176_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_80ef4f5c702f992b5df8c5f63c6d542d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, youtube
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, YouTube
Добром не кончится. Зеленского предупредили о зреющей на Украине революции
Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине начнется революция из-за репрессий Зеленского