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Добром не кончится. Зеленского предупредили о зреющей на Украине революции - РИА Новости, 31.07.2023
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15:00 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/revolyutsiya-1887372430.html
Добром не кончится. Зеленского предупредили о зреющей на Украине революции
Добром не кончится. Зеленского предупредили о зреющей на Украине революции - РИА Новости, 31.07.2023
Добром не кончится. Зеленского предупредили о зреющей на Украине революции
Принудительный призыв в ВСУ и заключение в тюрьму нежелающих служить украинцев правительством президента Зеленского приведут к революции, заявил бывший советник РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:00
2023-07-31T15:00
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олег соскин
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Принудительный призыв в ВСУ и заключение в тюрьму нежелающих служить украинцев правительством президента Зеленского приведут к революции, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.&quot;Это добром не закончится. На Украине зреют все условия для революции&quot;, — предупредил он.По словам политолога, украинский лидер превратил страну в "концлагерь", сажая в тюрьмы украинцев за отказ служить в его армии и погибать на поле боя. Он утверждает, что количество политических заключенных на Украине сейчас самое большое в Европе, и если киевский режим не изменит свою политику по набору людей в ряды ВСУ, то его ждут серьезные последствия.Ранее бывший советник сообщал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит гражданская война, если он продолжит незаконно удерживать власть в стране.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.
https://ria.ru/20230731/putin-1887348913.html
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в мире, украина, европа, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, youtube
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, YouTube
Добром не кончится. Зеленского предупредили о зреющей на Украине революции

Экс-советник Кучмы Соскин: на Украине начнется революция из-за репрессий Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Принудительный призыв в ВСУ и заключение в тюрьму нежелающих служить украинцев правительством президента Зеленского приведут к революции, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
«

"Это добром не закончится. На Украине зреют все условия для революции", — предупредил он.

По словам политолога, украинский лидер превратил страну в "концлагерь", сажая в тюрьмы украинцев за отказ служить в его армии и погибать на поле боя. Он утверждает, что количество политических заключенных на Украине сейчас самое большое в Европе, и если киевский режим не изменит свою политику по набору людей в ряды ВСУ, то его ждут серьезные последствия.
Ранее бывший советник сообщал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому грозит гражданская война, если он продолжит незаконно удерживать власть в стране.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.
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В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныYouTube
 
 
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