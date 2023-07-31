Рейтинг@Mail.ru
Оренбургские строители восстанавливают здание больницы в ЛНР - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
 
11:01 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/remont-1887309635.html
Оренбургские строители восстанавливают здание больницы в ЛНР
Оренбургские строители восстанавливают здание больницы в ЛНР - РИА Новости, 31.07.2023
Оренбургские строители восстанавливают здание больницы в ЛНР
Строители из Оренбургской области ремонтируют здание Перевальской центральной районной больницы в Луганской народной республике, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:01
2023-07-31T11:01
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a0d3ae0c5615ff74f5383c400610560e.jpg
ОРЕНБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Строители из Оренбургской области ремонтируют здание Перевальской центральной районной больницы в Луганской народной республике, сообщает пресс-служба правительства региона. "В рамках соглашения о сотрудничестве наши специалисты проводят модернизацию коммунальной инфраструктуры Перевальского района, ремонтируют многоквартирные дома, готовят соцобъекты к предстоящему отопительному сезону. Одной из важнейших задач по восстановлению новых территорий является ремонт и строительство социальных объектов, в частности, реконструкция учреждений здравоохранения", – сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. На сегодняшний день капитально отремонтирована плоская кровля хирургического отделения на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Строители полностью переделали бетонные стяжки, а 60 оконных и семь дверных блоков заменили на современные пластиковые конструкции, добавили в пресс-службе. Там пояснили, что сейчас идут работы в основном корпусе. Также завершается благоустройство более двух тысяч квадратных метров прилегающей территории. Подрядная организация заменит бордюрный камень и уложит новое асфальтовое покрытие подъездных путей от основной дороги до приемного отделения.
https://ria.ru/20230728/obnovlenie-1886825608.html
оренбургская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_8d6291ce06253b473d7047e8390d55dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис паслер, оренбургская область, луганская народная республика
Оренбургская область, Денис Паслер, Оренбургская область, Луганская Народная Республика

Оренбургские строители восстанавливают здание больницы в ЛНР

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Строители из Оренбургской области ремонтируют здание Перевальской центральной районной больницы в Луганской народной республике, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В рамках соглашения о сотрудничестве наши специалисты проводят модернизацию коммунальной инфраструктуры Перевальского района, ремонтируют многоквартирные дома, готовят соцобъекты к предстоящему отопительному сезону. Одной из важнейших задач по восстановлению новых территорий является ремонт и строительство социальных объектов, в частности, реконструкция учреждений здравоохранения", – сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе.
В Оренбургской области расширят обновление инфраструктуры ЖКХ - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
В Оренбургской области расширят обновление инфраструктуры ЖКХ
28 июля, 12:44
На сегодняшний день капитально отремонтирована плоская кровля хирургического отделения на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Строители полностью переделали бетонные стяжки, а 60 оконных и семь дверных блоков заменили на современные пластиковые конструкции, добавили в пресс-службе.
Там пояснили, что сейчас идут работы в основном корпусе. Также завершается благоустройство более двух тысяч квадратных метров прилегающей территории. Подрядная организация заменит бордюрный камень и уложит новое асфальтовое покрытие подъездных путей от основной дороги до приемного отделения.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерОренбургская областьЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала