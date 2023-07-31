https://ria.ru/20230731/remont-1887309635.html
Оренбургские строители восстанавливают здание больницы в ЛНР
Оренбургские строители восстанавливают здание больницы в ЛНР - РИА Новости, 31.07.2023
Оренбургские строители восстанавливают здание больницы в ЛНР
Строители из Оренбургской области ремонтируют здание Перевальской центральной районной больницы в Луганской народной республике, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:01
2023-07-31T11:01
2023-07-31T11:01
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
луганская народная республика
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ОРЕНБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Строители из Оренбургской области ремонтируют здание Перевальской центральной районной больницы в Луганской народной республике, сообщает пресс-служба правительства региона. "В рамках соглашения о сотрудничестве наши специалисты проводят модернизацию коммунальной инфраструктуры Перевальского района, ремонтируют многоквартирные дома, готовят соцобъекты к предстоящему отопительному сезону. Одной из важнейших задач по восстановлению новых территорий является ремонт и строительство социальных объектов, в частности, реконструкция учреждений здравоохранения", – сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. На сегодняшний день капитально отремонтирована плоская кровля хирургического отделения на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Строители полностью переделали бетонные стяжки, а 60 оконных и семь дверных блоков заменили на современные пластиковые конструкции, добавили в пресс-службе. Там пояснили, что сейчас идут работы в основном корпусе. Также завершается благоустройство более двух тысяч квадратных метров прилегающей территории. Подрядная организация заменит бордюрный камень и уложит новое асфальтовое покрытие подъездных путей от основной дороги до приемного отделения.
https://ria.ru/20230728/obnovlenie-1886825608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, оренбургская область, луганская народная республика
Оренбургская область, Денис Паслер, Оренбургская область, Луганская Народная Республика
ОРЕНБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Строители из Оренбургской области ремонтируют здание Перевальской центральной районной больницы в Луганской народной республике, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В рамках соглашения о сотрудничестве наши специалисты проводят модернизацию коммунальной инфраструктуры Перевальского района, ремонтируют многоквартирные дома, готовят соцобъекты к предстоящему отопительному сезону. Одной из важнейших задач по восстановлению новых территорий является ремонт и строительство социальных объектов, в частности, реконструкция учреждений здравоохранения", – сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер
, слова которого привели в пресс-службе.
В Оренбургской области расширят обновление инфраструктуры ЖКХ
На сегодняшний день капитально отремонтирована плоская кровля хирургического отделения на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Строители полностью переделали бетонные стяжки, а 60 оконных и семь дверных блоков заменили на современные пластиковые конструкции, добавили в пресс-службе.
Там пояснили, что сейчас идут работы в основном корпусе. Также завершается благоустройство более двух тысяч квадратных метров прилегающей территории. Подрядная организация заменит бордюрный камень и уложит новое асфальтовое покрытие подъездных путей от основной дороги до приемного отделения.