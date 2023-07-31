https://ria.ru/20230731/reestr-1886991889.html

Ефимов: на инвестпортале Москвы появился реестр инвестиционных инициатив

Ефимов: на инвестпортале Москвы появился реестр инвестиционных инициатив - РИА Новости, 31.07.2023

Ефимов: на инвестпортале Москвы появился реестр инвестиционных инициатив

Реестр инвестиционных инициатив открылся на инвестиционном портале столицы, благодаря чему упростится процесс взаимодействия между генераторами идей и... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T09:10

2023-07-31T09:10

2023-07-31T09:10

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Реестр инвестиционных инициатив открылся на инвестиционном портале столицы, благодаря чему упростится процесс взаимодействия между генераторами идей и заинтересованными в них инвесторами, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На протяжении 9 лет созданный в 2014 году Инвестиционный портал остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Сегодня там доступно около тридцати онлайн-сервисов, при этом Москва продолжает совершенствовать сайт. В 2023 году на портале появился новый раздел – "Реестр инвестиционных инициатив". Он поможет упростить взаимодействие авторов и исполнителей проектов", – рассказал вице-мэр Москвы, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.По его словам, на данном портале работать могут пользователи, которые прошли авторизацию. На нем находятся 3 инвестинициативы, которые доступны для воплощения.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что с начала работы портала москвичи воспользовались его услугами уже свыше двадцати миллионов раз. На популярном сайте предприниматели могут не только воспользоваться интересующей их информацией о мерах поддержки, но и подать заявку на получение статуса, льготы, познакомиться с лотами торгов по недвижимости и многое другое.По словам главы городского департамента инвестиций и промышленной политики Владислава Овчинского, данный сервис позволит обмениваться документацией, а также контактировать двум заинтересованным в партнерстве людям.Так, уже 3 доступные для рассмотрения инициативы направлены на создание предприятий по производству полимерной пленки, переработке резиновых изделий и пр. Все инициативы проходят экспертизу в "Городском агентстве управления инвестициями" и обязательно вносятся в общий реестр.Как отметили в городском департаменте информационных технологий, свою идею предложить может любой зарегистрированный пользователь. Для этого необходимо заполнить электронную форму, добавив сведения о заявителе и описание проекта.По данным пресс-службы комплекса экономической политики, в прошлом году на инвестиционном портале зафиксировано 3,7 млн визитов, что почти на 700 тыс. превышает показатели 2021 года. На портале часто дорабатывается функционал. Для пользователей становятся доступными новые инструменты. К примеру, в 2022 году там была полностью обновлена инвесткарта.Сегодня Москва – один из самых технологичных, современных и инновационных городов мира, который не только следует актуальным трендам цифровизации, но и сам задает их для многих других мегаполисов.

https://ria.ru/20230702/razrabotki-1881547513.html

https://ria.ru/20230724/biznes-1885605526.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва