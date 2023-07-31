https://ria.ru/20230731/reestr-1886991889.html
Ефимов: на инвестпортале Москвы появился реестр инвестиционных инициатив
Ефимов: на инвестпортале Москвы появился реестр инвестиционных инициатив - РИА Новости, 31.07.2023
Ефимов: на инвестпортале Москвы появился реестр инвестиционных инициатив
Реестр инвестиционных инициатив открылся на инвестиционном портале столицы, благодаря чему упростится процесс взаимодействия между генераторами идей и... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:10
2023-07-31T09:10
2023-07-31T09:10
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571934416_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fc433386c36989532f712142f36ee38f.jpg
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Реестр инвестиционных инициатив открылся на инвестиционном портале столицы, благодаря чему упростится процесс взаимодействия между генераторами идей и заинтересованными в них инвесторами, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."На протяжении 9 лет созданный в 2014 году Инвестиционный портал остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Сегодня там доступно около тридцати онлайн-сервисов, при этом Москва продолжает совершенствовать сайт. В 2023 году на портале появился новый раздел – "Реестр инвестиционных инициатив". Он поможет упростить взаимодействие авторов и исполнителей проектов", – рассказал вице-мэр Москвы, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.По его словам, на данном портале работать могут пользователи, которые прошли авторизацию. На нем находятся 3 инвестинициативы, которые доступны для воплощения.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин заявил, что с начала работы портала москвичи воспользовались его услугами уже свыше двадцати миллионов раз. На популярном сайте предприниматели могут не только воспользоваться интересующей их информацией о мерах поддержки, но и подать заявку на получение статуса, льготы, познакомиться с лотами торгов по недвижимости и многое другое.По словам главы городского департамента инвестиций и промышленной политики Владислава Овчинского, данный сервис позволит обмениваться документацией, а также контактировать двум заинтересованным в партнерстве людям.Так, уже 3 доступные для рассмотрения инициативы направлены на создание предприятий по производству полимерной пленки, переработке резиновых изделий и пр. Все инициативы проходят экспертизу в "Городском агентстве управления инвестициями" и обязательно вносятся в общий реестр.Как отметили в городском департаменте информационных технологий, свою идею предложить может любой зарегистрированный пользователь. Для этого необходимо заполнить электронную форму, добавив сведения о заявителе и описание проекта.По данным пресс-службы комплекса экономической политики, в прошлом году на инвестиционном портале зафиксировано 3,7 млн визитов, что почти на 700 тыс. превышает показатели 2021 года. На портале часто дорабатывается функционал. Для пользователей становятся доступными новые инструменты. К примеру, в 2022 году там была полностью обновлена инвесткарта.Сегодня Москва – один из самых технологичных, современных и инновационных городов мира, который не только следует актуальным трендам цифровизации, но и сам задает их для многих других мегаполисов.
https://ria.ru/20230702/razrabotki-1881547513.html
https://ria.ru/20230724/biznes-1885605526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Реестр инвестиционных инициатив открылся на инвестиционном портале столицы, благодаря чему упростится процесс взаимодействия между генераторами идей и заинтересованными в них инвесторами, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На протяжении 9 лет созданный в 2014 году Инвестиционный портал остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Сегодня там доступно около тридцати онлайн-сервисов, при этом Москва продолжает совершенствовать сайт. В 2023 году на портале появился новый раздел – "Реестр инвестиционных инициатив". Он поможет упростить взаимодействие авторов и исполнителей проектов", – рассказал вице-мэр Москвы, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономполитики города.
По его словам, на данном портале работать могут пользователи, которые прошли авторизацию. На нем находятся 3 инвестинициативы, которые доступны для воплощения.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин
заявил, что с начала работы портала москвичи воспользовались его услугами уже свыше двадцати миллионов раз. На популярном сайте предприниматели могут не только воспользоваться интересующей их информацией о мерах поддержки, но и подать заявку на получение статуса, льготы, познакомиться с лотами торгов по недвижимости и многое другое.
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По словам главы городского департамента инвестиций и промышленной политики Владислава Овчинского
, данный сервис позволит обмениваться документацией, а также контактировать двум заинтересованным в партнерстве людям.
Так, уже 3 доступные для рассмотрения инициативы направлены на создание предприятий по производству полимерной пленки, переработке резиновых изделий и пр. Все инициативы проходят экспертизу в "Городском агентстве управления инвестициями" и обязательно вносятся в общий реестр.
Как отметили в городском департаменте информационных технологий, свою идею предложить может любой зарегистрированный пользователь. Для этого необходимо заполнить электронную форму, добавив сведения о заявителе и описание проекта.
По данным пресс-службы комплекса экономической политики, в прошлом году на инвестиционном портале зафиксировано 3,7 млн визитов, что почти на 700 тыс. превышает показатели 2021 года. На портале часто дорабатывается функционал. Для пользователей становятся доступными новые инструменты. К примеру, в 2022 году там была полностью обновлена инвесткарта.
Сегодня Москва – один из самых технологичных, современных и инновационных городов мира, который не только следует актуальным трендам цифровизации, но и сам задает их для многих других мегаполисов.
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