https://ria.ru/20230731/putin-1887363430.html

Путин подписал закон о применении норм УК в новых регионах

Путин подписал закон о применении норм УК в новых регионах - РИА Новости, 31.07.2023

Путин подписал закон о применении норм УК в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий особый порядок применения норм Уголовного кодекса (УК) и Уголовно-процессуального... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:25

2023-07-31T14:25

2023-07-31T14:25

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий особый порядок применения норм Уголовного кодекса (УК) и Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ на новых территориях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон устанавливает, что преступным и наказуемым не будет признаваться деяние, совершенное в соответствующих территориях до 30 сентября 2022 года (даты подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России), если оно было направлено на защиту интересов РФ или новых регионов. Инициатива предусматривает отказ в возбуждении уголовного дела в случае, если деяние не является преступлением в соответствии с УК РФ, но является таковым в соответствие с законодательством Украины и по нему проводилось досудебное расследование. Законом устанавливается, что уголовное судопроизводство на территориях новых регионов осуществляется по правилам, установленным УПК РФ, а преступность и наказуемость деяний, совершенных на их территориях до 30 сентября 2022 года, определяются в соответствии с нормами УК РФ. Так, например, если действовавшее на территории законодательство предусматривало более тяжелое наказание, а российское – более мягкое, то будет применяться российское. Предусматривается возможность использовать в российском уголовном процессе доказательства, полученные согласно прежним нормам законодательства. Обвиняемые и иные участники уголовного судопроизводства будут иметь право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей, предлагается применять на территориях новых субъектов с 1 января 2027 года. Закон также устанавливает, что совершенные до 30 сентября 2022 года преступления против ДНР и ЛНР будут квалифицироваться как совершенные против интересов РФ. Совершившие эти преступление граждане ДНР и ЛНР будут рассматриваться как граждане России. Отмечается, что органы предварительного расследования, действовавшие в этих регионах до вступления их в состав РФ, могут продолжать осуществлять свои полномочия до окончания формирования соответствующих органов. Отдельно предусматривается возможность перенаправления ходатайства об избрании меры пресечения (либо о продлении срока действия этих мер), а также ходатайства о производстве следственного действия, связанного с ограничением конституционных прав граждан, в соответствии со статьей 165 УПК РФ ("Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия"). Это происходит в случае, если суд, к юрисдикции которого отнесено рассмотрение соответствующего ходатайства, не функционирует – тогда прокурор может вынести постановление для рассмотрения ходатайства в другом суде того же уровня, в том числе расположенного на территории другого субъекта РФ, при условии обеспечения разумных сроков судопроизводства.

https://ria.ru/20230731/zakon-1887356072.html

https://ria.ru/20230731/aktsizy-1887337206.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, происшествия