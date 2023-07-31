https://ria.ru/20230731/proverka-1887324443.html
СК проведет проверку из-за неоказания медпомощи больному в Кузбассе
СК проведет проверку из-за неоказания медпомощи больному в Кузбассе - РИА Новости, 31.07.2023
СК проведет проверку из-за неоказания медпомощи больному в Кузбассе
Следователи СУСК по Кемеровской области проводят доследственную проверку из-за видео, распространенного в соцсетях, где работники скорой помощи не оказали... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:10
2023-07-31T12:10
2023-07-31T12:10
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 31 июл – РИА Новости. Следователи СУСК по Кемеровской области проводят доследственную проверку из-за видео, распространенного в соцсетях, где работники скорой помощи не оказали медпомощь больному, предположительно, пьяному человеку, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. На видео, опубликованном в сообществе "Инцидент Кузбасс" "ВКонтакте", запечатлено, как два работника скорой помощи пытаются разбудить, предположительно, пьяного мужчину, спящего на земле. Один из работников сначала пинает лежащего на боку, потом похлопывает по плечу, а после переворачивает его на спину, отчего мужчина просыпается и садится. Работники скорой помощи пытаются говорить с ним, просят встать, но мужчина продолжает сидеть, после чего работник скорой ударяет "пациента" по лицу, а затем более сильным ударом снова валит его на землю. Ударив несколько раз, они заставляют мужчину встать. Тот встает, пытается уйти, но один из сотрудников "скорой" держит его за руку, далее с "пациентом" общается, предположительно, сотрудник правоохранительных органов. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в Кировском районе города Кемерово работники скорой медицинской помощи не оказали медицинскую помощь мужчине, применили в отношении него физическую силу. По данному факту в следственном отделе по Кировскому району города Кемерово СУСК… по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом)", – сообщает ведомство. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Кемеровской области, личность "пациента" до сих пор установить не удалось, так как он встал и ушел. В региональном главке МВД пояснили, что в полицию "гражданин не обращался". В данный момент следователи СК России проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУСК России по Кемеровской области-Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе проводимой процессуальной проверки.
https://ria.ru/20230707/kiselevsk-1882729699.html
https://ria.ru/20230105/delo-1843205278.html
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следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Кемеровская область, Происшествия
СК проведет проверку из-за неоказания медпомощи больному в Кузбассе
СК проведет проверку из-за неоказания помощи работниками скорой больному в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 31 июл – РИА Новости.
Следователи СУСК по Кемеровской области проводят доследственную проверку из-за видео, распространенного в соцсетях, где работники скорой помощи не оказали медпомощь больному, предположительно, пьяному человеку, сообщает пресс-служба
СУСК по Кемеровской области.
На видео, опубликованном в сообществе "Инцидент Кузбасс" "ВКонтакте", запечатлено, как два работника скорой помощи пытаются разбудить, предположительно, пьяного мужчину, спящего на земле. Один из работников сначала пинает лежащего на боку, потом похлопывает по плечу, а после переворачивает его на спину, отчего мужчина просыпается и садится. Работники скорой помощи пытаются говорить с ним, просят встать, но мужчина продолжает сидеть, после чего работник скорой ударяет "пациента" по лицу, а затем более сильным ударом снова валит его на землю. Ударив несколько раз, они заставляют мужчину встать. Тот встает, пытается уйти, но один из сотрудников "скорой" держит его за руку, далее с "пациентом" общается, предположительно, сотрудник правоохранительных органов.
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"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в Кировском районе
города Кемерово
работники скорой медицинской помощи не оказали медицинскую помощь мужчине, применили в отношении него физическую силу. По данному факту в следственном отделе по Кировскому району города Кемерово СУСК… по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственной проверки по части 1 статьи 124 УК РФ
(неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом)", – сообщает ведомство.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК по Кемеровской области, личность "пациента" до сих пор установить не удалось, так как он встал и ушел. В региональном главке МВД пояснили, что в полицию "гражданин не обращался".
В данный момент следователи СК России проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУСК России по Кемеровской области-Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе проводимой процессуальной проверки.
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