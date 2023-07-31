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Около 70 автомобилей ожидают переправы через Керченский пролив
Около 70 автомобилей ожидают переправы через Керченский пролив - РИА Новости, 31.07.2023
Около 70 автомобилей ожидают переправы через Керченский пролив
Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края составляет 69 грузовых и легковых машин, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:18
2023-07-31T11:18
2023-07-31T11:18
безопасность
авто
керченский пролив
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края составляет 69 грузовых и легковых машин, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба региона. "По направлению к Керченской переправе на накопительных парковках в поселке Ильич находится 69 транспортных средств. Из них 2 легковых и 67 грузовых. Работают два волонтера", - говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что за прошедшие сутки из порта Кавказ в порт Керчь направили 217 машин, из них 192 грузовых, а также 25 автобусов. Паромы "Лаврентий", "Мария", "Керченский 2" через Керченский пролив переправили 1154 пассажиров. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230730/dron-1887167628.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, авто, керченский пролив, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Безопасность, Авто, Керченский пролив, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
Около 70 автомобилей ожидают переправы через Керченский пролив
Оперштаб Кубани: 69 машин ожидают переправы через Керченский пролив со стороны региона