https://ria.ru/20230731/proizvodstvo-1887393042.html

В Костромской области вырос индекс промпроизводства

В Костромской области вырос индекс промпроизводства - РИА Новости, 31.07.2023

В Костромской области вырос индекс промпроизводства

Индекс промышленного производства Костромской области по итогам января-июля составил 107,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:17

2023-07-31T16:17

2023-07-31T16:17

костромская область

экономика

костромская область

сергей ситников

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КОСТРОМА, 31 июл – РИА Новости. Индекс промышленного производства Костромской области по итогам января-июля составил 107,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 18,1%, сообщает администрация региона. Сообщается, что Костромская область по поручению губернатора Сергея Ситникова реализует комплекс мер по поддержке и развитию промышленности. Для противодействия санкционному давлению были приняты дополнительные эффективные решения, в результате предприятия выходят на новые рынки, увеличивают обороты, осваивают выпуск новой продукции, в том числе в рамках импортозамещения. "Результатом этой работы стал рост объемов производства. По информации департамента экономического развития, в январе-июне индекс промышленного производства Костромской области составил 107,2% по отношению к соответствующему периоду 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 18,1%", - говорится в сообщении областной администрации. В регионе выросла добыча полезных ископаемых - на 6,9%. В сырьевом секторе добыча щебня увеличилась в 1,3 раза, природных песков – на 12%. Положительную динамику также показали отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - рост составил 9,3%. Обрабатывающие производства увеличили объемы выпуска продукции на 10,3%. "Лучшие показатели демонстрируют производство химических веществ и химических продуктов (рост на 27,6%), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 19,7%), производство мебели (на 19,6%), текстильных изделий (на 7,5%), ремонт и монтаж машин и оборудования (на 5,1%)", - информирует администрация Костромской области.

https://ria.ru/20230712/promyshlennost-1883827573.html

https://ria.ru/20230624/kostroma-1880164822.html

костромская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, костромская область, сергей ситников