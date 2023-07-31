Володин рассказал о приоритетных направлениях работы ГД в весеннюю сессию
Володин назвал интеграцию новых регионов приоритетом работы Госдумы в весеннюю сессию
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В весеннюю сессию Госдумы среди приоритетов была интеграция новых регионов в правовое поле страны, в течение осенней сессии процесс будет завершен, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Председатель ГД отметил, что палата изначально выделила несколько приоритетов в своей работе.
"Для нас… вопрос был очень ответственный, он касается формирования правового поля наших новых субъектов Российской Федерации. Но здесь у нас уже был опыт, когда мы интегрировали Крым и Севастополь в единое правовое пространство", - сказал Володин.
Также он отметил, что задачи, которые раньше решались до пяти лет, сейчас практически завершены - осталось принять три закона.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".