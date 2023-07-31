https://ria.ru/20230731/prioritety-1887369253.html

Володин рассказал о приоритетных направлениях работы ГД в весеннюю сессию

Володин рассказал о приоритетных направлениях работы ГД в весеннюю сессию - РИА Новости, 31.07.2023

Володин рассказал о приоритетных направлениях работы ГД в весеннюю сессию

В весеннюю сессию Госдумы среди приоритетов была интеграция новых регионов в правовое поле страны, в течение осенней сессии процесс будет завершен, сообщил... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:47

2023-07-31T14:47

2023-07-31T14:47

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

политика

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В весеннюю сессию Госдумы среди приоритетов была интеграция новых регионов в правовое поле страны, в течение осенней сессии процесс будет завершен, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Председатель ГД отметил, что палата изначально выделила несколько приоритетов в своей работе. "Для нас… вопрос был очень ответственный, он касается формирования правового поля наших новых субъектов Российской Федерации. Но здесь у нас уже был опыт, когда мы интегрировали Крым и Севастополь в единое правовое пространство", - сказал Володин. Также он отметил, что задачи, которые раньше решались до пяти лет, сейчас практически завершены - осталось принять три закона. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230721/oms-1885458326.html

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госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика