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Володин рассказал о приоритетных направлениях работы ГД в весеннюю сессию - РИА Новости, 31.07.2023
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14:47 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/prioritety-1887369253.html
Володин рассказал о приоритетных направлениях работы ГД в весеннюю сессию
Володин рассказал о приоритетных направлениях работы ГД в весеннюю сессию - РИА Новости, 31.07.2023
Володин рассказал о приоритетных направлениях работы ГД в весеннюю сессию
В весеннюю сессию Госдумы среди приоритетов была интеграция новых регионов в правовое поле страны, в течение осенней сессии процесс будет завершен, сообщил... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:47
2023-07-31T14:47
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В весеннюю сессию Госдумы среди приоритетов была интеграция новых регионов в правовое поле страны, в течение осенней сессии процесс будет завершен, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Председатель ГД отметил, что палата изначально выделила несколько приоритетов в своей работе. "Для нас… вопрос был очень ответственный, он касается формирования правового поля наших новых субъектов Российской Федерации. Но здесь у нас уже был опыт, когда мы интегрировали Крым и Севастополь в единое правовое пространство", - сказал Володин. Также он отметил, что задачи, которые раньше решались до пяти лет, сейчас практически завершены - осталось принять три закона. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, политика
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Политика
Володин рассказал о приоритетных направлениях работы ГД в весеннюю сессию

Володин назвал интеграцию новых регионов приоритетом работы Госдумы в весеннюю сессию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В весеннюю сессию Госдумы среди приоритетов была интеграция новых регионов в правовое поле страны, в течение осенней сессии процесс будет завершен, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Председатель ГД отметил, что палата изначально выделила несколько приоритетов в своей работе.
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"Для нас… вопрос был очень ответственный, он касается формирования правового поля наших новых субъектов Российской Федерации. Но здесь у нас уже был опыт, когда мы интегрировали Крым и Севастополь в единое правовое пространство", - сказал Володин.
Также он отметил, что задачи, которые раньше решались до пяти лет, сейчас практически завершены - осталось принять три закона.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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