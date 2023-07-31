https://ria.ru/20230731/prigovor-1887468542.html
Убившему 17-летнюю девушку жителю Ставрополья вынесли приговор
Убившему 17-летнюю девушку жителю Ставрополья вынесли приговор - РИА Новости, 31.07.2023
Убившему 17-летнюю девушку жителю Ставрополья вынесли приговор
Суд в Ставропольском крае приговорил к 21 году лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве 17-летней дочери своей бывшей... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:17
2023-07-31T20:17
2023-07-31T20:17
происшествия
ставропольский край
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 21 году лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве 17-летней дочери своей бывшей сожительницы, сообщило СУСК РФ по краю. "Днем 15 марта 2021 года 57-летний житель Ипатовского округа пришел в дом к своей бывшей сожительнице, где спровоцировал ссору с ее 17-летней дочерью. В ходе конфликта он несколько раз ударил девушку по различным частям тела, после чего изнасиловал ее в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении. После этого мужчина задушил девушку и попытался поджечь ее тело. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточняет ведомство. В региональной прокуратуре добавили, что осужденный также лишен права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере работы с детьми сроком на 11 лет. "Приговор в законную силу не вступил", - подчеркнули в прокуратуре.
https://ria.ru/20230602/iznasilovanie-1875722314.html
https://ria.ru/20230728/rebenok-1886769007.html
ставропольский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
Убившему 17-летнюю девушку жителю Ставрополья вынесли приговор
Изнасиловавшего и убившего 17-летнюю девушку жителя Ставрополья приговорили к 21 году