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Убившему 17-летнюю девушку жителю Ставрополья вынесли приговор - РИА Новости, 31.07.2023
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20:17 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/prigovor-1887468542.html
Убившему 17-летнюю девушку жителю Ставрополья вынесли приговор
Убившему 17-летнюю девушку жителю Ставрополья вынесли приговор - РИА Новости, 31.07.2023
Убившему 17-летнюю девушку жителю Ставрополья вынесли приговор
Суд в Ставропольском крае приговорил к 21 году лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве 17-летней дочери своей бывшей... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:17
2023-07-31T20:17
происшествия
ставропольский край
россия
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НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 21 году лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве 17-летней дочери своей бывшей сожительницы, сообщило СУСК РФ по краю. "Днем 15 марта 2021 года 57-летний житель Ипатовского округа пришел в дом к своей бывшей сожительнице, где спровоцировал ссору с ее 17-летней дочерью. В ходе конфликта он несколько раз ударил девушку по различным частям тела, после чего изнасиловал ее в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении. После этого мужчина задушил девушку и попытался поджечь ее тело. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточняет ведомство. В региональной прокуратуре добавили, что осужденный также лишен права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере работы с детьми сроком на 11 лет. "Приговор в законную силу не вступил", - подчеркнули в прокуратуре.
https://ria.ru/20230602/iznasilovanie-1875722314.html
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происшествия, ставропольский край, россия
Происшествия, Ставропольский край, Россия
Убившему 17-летнюю девушку жителю Ставрополья вынесли приговор

Изнасиловавшего и убившего 17-летнюю девушку жителя Ставрополья приговорили к 21 году

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Зал суда. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 21 году лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве 17-летней дочери своей бывшей сожительницы, сообщило СУСК РФ по краю.
«
"Днем 15 марта 2021 года 57-летний житель Ипатовского округа пришел в дом к своей бывшей сожительнице, где спровоцировал ссору с ее 17-летней дочерью. В ходе конфликта он несколько раз ударил девушку по различным частям тела, после чего изнасиловал ее в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.
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После этого мужчина задушил девушку и попытался поджечь ее тело.
«
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточняет ведомство.
В региональной прокуратуре добавили, что осужденный также лишен права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере работы с детьми сроком на 11 лет. "Приговор в законную силу не вступил", - подчеркнули в прокуратуре.
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