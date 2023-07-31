https://ria.ru/20230731/prigovor-1887468542.html

Убившему 17-летнюю девушку жителю Ставрополья вынесли приговор

Убившему 17-летнюю девушку жителю Ставрополья вынесли приговор - РИА Новости, 31.07.2023

Убившему 17-летнюю девушку жителю Ставрополья вынесли приговор

Суд в Ставропольском крае приговорил к 21 году лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве 17-летней дочери своей бывшей... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T20:17

2023-07-31T20:17

2023-07-31T20:17

происшествия

ставропольский край

россия

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НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 21 году лишения свободы местного жителя, которого обвиняли в изнасиловании и убийстве 17-летней дочери своей бывшей сожительницы, сообщило СУСК РФ по краю. "Днем 15 марта 2021 года 57-летний житель Ипатовского округа пришел в дом к своей бывшей сожительнице, где спровоцировал ссору с ее 17-летней дочерью. В ходе конфликта он несколько раз ударил девушку по различным частям тела, после чего изнасиловал ее в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении. После этого мужчина задушил девушку и попытался поджечь ее тело. "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - уточняет ведомство. В региональной прокуратуре добавили, что осужденный также лишен права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере работы с детьми сроком на 11 лет. "Приговор в законную силу не вступил", - подчеркнули в прокуратуре.

https://ria.ru/20230602/iznasilovanie-1875722314.html

https://ria.ru/20230728/rebenok-1886769007.html

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происшествия, ставропольский край, россия