https://ria.ru/20230731/premii-1887421677.html
Ученые Подмосковья получили премии за научные достижения
Ученые Подмосковья получили премии за научные достижения - РИА Новости, 31.07.2023
Ученые Подмосковья получили премии за научные достижения
В Московской области ученые стали лауреатами губернаторской премии за практическое внедрение научных достижений на предприятиях и реализацию уникальных... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:40
2023-07-31T17:40
2023-07-31T17:40
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Московской области ученые стали лауреатами губернаторской премии за практическое внедрение научных достижений на предприятиях и реализацию уникальных продуктов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Всего вручили 10 премий в размере одного миллиона рублей каждая. "Премию вручают с 2020 года. Ежегодно ее удостаиваются 10 подмосковных специалистов или групп разработчиков, чьи решения уже внедрены в производственную деятельность и признаны наиболее яркими", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева. Как отметили в пресс-службе, в текущем году премию получили разработки из различных отраслей, которые нашли широкое практическое использование. Например, на предприятии "Полет-Агро" в Ступине модернизировали оборудование для взвешивания и упаковки фруктов и овощей – автоматический фасовочно-упаковочный комплекс АБС. В Люберцах на АО "Энергоконтракт-Томилино" были разработаны новейшие технологии окраски и отделки термоогнестойких арамидных материалов для спецодежды - это придает им дополнительные защитные свойства, которые предотвращают от получения травм. Еще одна разработка была создана в Жуковском специалистами научно-исследовательского института приборостроения им. В.В. Тихомирова. Это специализированное программное обеспечение для электропоездов, которое уже применяется при работе составов МЦД. В ведомстве добавили, что премию также присудили усовершенствованной технологии производства гранул титана. Ее разработали сотрудники АО "Композит" в Королеве. Это решение применяется в пищевой и нефтехимической промышленности, а еще в медицине при изготовлении имплантов из титановых сплавов. В Истре авторский коллектив НПО "Вымпел" разработал решение для контроля расхода и качества на магистральных газопроводах. Газоизмерительная станция нового поколения монтируется в нитку газопровода, позволяя упростить конструкцию и существенно снизить стоимость строительства и эксплуатации станции. Кроме того, в числе разработок, получивших премию в 2023 году, решения в сфере машиностроения, обращения с отходами, авиации и новых материалов, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230713/shifr-1884064508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), люберцы, ступино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Люберцы, Ступино
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Московской области ученые стали лауреатами губернаторской премии за практическое внедрение научных достижений на предприятиях и реализацию уникальных продуктов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Всего вручили 10 премий в размере одного миллиона рублей каждая.
"Премию вручают с 2020 года. Ежегодно ее удостаиваются 10 подмосковных специалистов или групп разработчиков, чьи решения уже внедрены в производственную деятельность и признаны наиболее яркими", – сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Как отметили в пресс-службе, в текущем году премию получили разработки из различных отраслей, которые нашли широкое практическое использование. Например, на предприятии "Полет-Агро" в Ступине
модернизировали оборудование для взвешивания и упаковки фруктов и овощей – автоматический фасовочно-упаковочный комплекс АБС.
В Люберцах
на АО "Энергоконтракт-Томилино" были разработаны новейшие технологии окраски и отделки термоогнестойких арамидных материалов для спецодежды - это придает им дополнительные защитные свойства, которые предотвращают от получения травм.
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Еще одна разработка была создана в Жуковском
специалистами научно-исследовательского института приборостроения им. В.В. Тихомирова. Это специализированное программное обеспечение для электропоездов, которое уже применяется при работе составов МЦД.
В ведомстве добавили, что премию также присудили усовершенствованной технологии производства гранул титана. Ее разработали сотрудники АО "Композит" в Королеве
. Это решение применяется в пищевой и нефтехимической промышленности, а еще в медицине при изготовлении имплантов из титановых сплавов.
В Истре
авторский коллектив НПО "Вымпел" разработал решение для контроля расхода и качества на магистральных газопроводах. Газоизмерительная станция нового поколения монтируется в нитку газопровода, позволяя упростить конструкцию и существенно снизить стоимость строительства и эксплуатации станции.
Кроме того, в числе разработок, получивших премию в 2023 году, решения в сфере машиностроения, обращения с отходами, авиации и новых материалов, заключили в пресс-службе.