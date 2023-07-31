https://ria.ru/20230731/predlozhenie-1887486983.html

В Госдуме предложили ограничить иностранные исследования в России

В Госдуме предложили ограничить иностранные исследования в России - РИА Новости, 31.07.2023

В Госдуме предложили ограничить иностранные исследования в России

Законопроект об ограничении иностранной исследовательской деятельности в России касается трех крупнейших западных компаний, которые работают в России на... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T23:43

2023-07-31T23:43

2023-07-31T23:43

экономика

россия

германия

сша

владимир гутенев

госдума рф

nielsen

евросоюз

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Законопроект об ограничении иностранной исследовательской деятельности в России касается трех крупнейших западных компаний, которые работают в России на протяжении последних десятилетий в интересах недружественных стран, рассказал РИА Новости один из авторов законодательной инициативы депутат Госдумы Владимир Гутенев. "Три крупнейшие зарубежные исследовательские компании в течение лет двадцати по сути делят российский рынок и работают здесь в интересах недружественных стран", - сказал Гутенев. Речь идет, в частности, о GFK - крупнейшем в Германии и четвёртом по величине в мире научно-исследовательском институте маркетинга. Также депутат назвал французскую международную маркетингово-исследовательскую компанию Ipsos, которая в частности, занимается исследованиями в сферах лекарственного обеспечения и рекомендованных медикаментов.Третья компания - американская Nielsen, специализирующаяся на анализе рынков и поведении потребителей. При этом, по словам депутата, исследования, которыми они занимаются, могут представлять интерес не только для бизнеса, но и для других, в том числе правительственных структур. Группа депутатов в понедельник внесла в Госдуму законопроект, который вводит ограничения для исследовательской деятельности иностранных компаний в России. Согласно документу, чтобы заниматься сбором и обработкой данных о ценах на товары повседневного спроса в России, о стоимости и составе потребительской корзины в регионах, динамике трат на различные товары, о здоровье населения, диагнозах и рекомендуемых медикаментах, компания должна быть зарегистрирована в РФ. При этом не менее 80% ее уставного капитала должно принадлежать российским юридическим или физическим лицам. Кроме того, все данные для таких исследований, согласно предложениям депутатов, должны храниться и обрабатываться на российском оборудовании исключительно внутри страны. Гутенев отметил, что похожие ограничения уже давно действуют в других странах, в том числе США и ЕС, поскольку речь идет о работе с чувствительной информацией, которая чрезвычайно важна для безопасности.

https://ria.ru/20230731/zakon-1887378887.html

https://ria.ru/20230725/geoinformatsiya-1886191806.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, германия, сша, владимир гутенев, госдума рф, nielsen, евросоюз