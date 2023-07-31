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В Госдуме предложили ограничить иностранные исследования в России - РИА Новости, 31.07.2023
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23:43 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/predlozhenie-1887486983.html
В Госдуме предложили ограничить иностранные исследования в России
В Госдуме предложили ограничить иностранные исследования в России - РИА Новости, 31.07.2023
В Госдуме предложили ограничить иностранные исследования в России
Законопроект об ограничении иностранной исследовательской деятельности в России касается трех крупнейших западных компаний, которые работают в России на... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T23:43
2023-07-31T23:43
экономика
россия
германия
сша
владимир гутенев
госдума рф
nielsen
евросоюз
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Законопроект об ограничении иностранной исследовательской деятельности в России касается трех крупнейших западных компаний, которые работают в России на протяжении последних десятилетий в интересах недружественных стран, рассказал РИА Новости один из авторов законодательной инициативы депутат Госдумы Владимир Гутенев. &quot;Три крупнейшие зарубежные исследовательские компании в течение лет двадцати по сути делят российский рынок и работают здесь в интересах недружественных стран&quot;, - сказал Гутенев. Речь идет, в частности, о GFK - крупнейшем в Германии и четвёртом по величине в мире научно-исследовательском институте маркетинга. Также депутат назвал французскую международную маркетингово-исследовательскую компанию Ipsos, которая в частности, занимается исследованиями в сферах лекарственного обеспечения и рекомендованных медикаментов.Третья компания - американская Nielsen, специализирующаяся на анализе рынков и поведении потребителей. При этом, по словам депутата, исследования, которыми они занимаются, могут представлять интерес не только для бизнеса, но и для других, в том числе правительственных структур. Группа депутатов в понедельник внесла в Госдуму законопроект, который вводит ограничения для исследовательской деятельности иностранных компаний в России. Согласно документу, чтобы заниматься сбором и обработкой данных о ценах на товары повседневного спроса в России, о стоимости и составе потребительской корзины в регионах, динамике трат на различные товары, о здоровье населения, диагнозах и рекомендуемых медикаментах, компания должна быть зарегистрирована в РФ. При этом не менее 80% ее уставного капитала должно принадлежать российским юридическим или физическим лицам. Кроме того, все данные для таких исследований, согласно предложениям депутатов, должны храниться и обрабатываться на российском оборудовании исключительно внутри страны. Гутенев отметил, что похожие ограничения уже давно действуют в других странах, в том числе США и ЕС, поскольку речь идет о работе с чувствительной информацией, которая чрезвычайно важна для безопасности.
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экономика, россия, германия, сша, владимир гутенев, госдума рф, nielsen, евросоюз
Экономика, Россия, Германия, США, Владимир Гутенев, Госдума РФ, Nielsen, Евросоюз
В Госдуме предложили ограничить иностранные исследования в России

Депутат Гутенев предложил ограничить иностранную исследовательскую деятельность в России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Законопроект об ограничении иностранной исследовательской деятельности в России касается трех крупнейших западных компаний, которые работают в России на протяжении последних десятилетий в интересах недружественных стран, рассказал РИА Новости один из авторов законодательной инициативы депутат Госдумы Владимир Гутенев.
«

"Три крупнейшие зарубежные исследовательские компании в течение лет двадцати по сути делят российский рынок и работают здесь в интересах недружественных стран", - сказал Гутенев. Речь идет, в частности, о GFK - крупнейшем в Германии и четвёртом по величине в мире научно-исследовательском институте маркетинга. Также депутат назвал французскую международную маркетингово-исследовательскую компанию Ipsos, которая в частности, занимается исследованиями в сферах лекарственного обеспечения и рекомендованных медикаментов.

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Третья компания - американская Nielsen, специализирующаяся на анализе рынков и поведении потребителей. При этом, по словам депутата, исследования, которыми они занимаются, могут представлять интерес не только для бизнеса, но и для других, в том числе правительственных структур.
Группа депутатов в понедельник внесла в Госдуму законопроект, который вводит ограничения для исследовательской деятельности иностранных компаний в России. Согласно документу, чтобы заниматься сбором и обработкой данных о ценах на товары повседневного спроса в России, о стоимости и составе потребительской корзины в регионах, динамике трат на различные товары, о здоровье населения, диагнозах и рекомендуемых медикаментах, компания должна быть зарегистрирована в РФ. При этом не менее 80% ее уставного капитала должно принадлежать российским юридическим или физическим лицам.
Кроме того, все данные для таких исследований, согласно предложениям депутатов, должны храниться и обрабатываться на российском оборудовании исключительно внутри страны.
Гутенев отметил, что похожие ограничения уже давно действуют в других странах, в том числе США и ЕС, поскольку речь идет о работе с чувствительной информацией, которая чрезвычайно важна для безопасности.
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