В Госдуме предложили ограничить иностранные исследования в России
Депутат Гутенев предложил ограничить иностранную исследовательскую деятельность в России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Законопроект об ограничении иностранной исследовательской деятельности в России касается трех крупнейших западных компаний, которые работают в России на протяжении последних десятилетий в интересах недружественных стран, рассказал РИА Новости один из авторов законодательной инициативы депутат Госдумы Владимир Гутенев.
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"Три крупнейшие зарубежные исследовательские компании в течение лет двадцати по сути делят российский рынок и работают здесь в интересах недружественных стран", - сказал Гутенев. Речь идет, в частности, о GFK - крупнейшем в Германии и четвёртом по величине в мире научно-исследовательском институте маркетинга. Также депутат назвал французскую международную маркетингово-исследовательскую компанию Ipsos, которая в частности, занимается исследованиями в сферах лекарственного обеспечения и рекомендованных медикаментов.
Третья компания - американская Nielsen, специализирующаяся на анализе рынков и поведении потребителей. При этом, по словам депутата, исследования, которыми они занимаются, могут представлять интерес не только для бизнеса, но и для других, в том числе правительственных структур.
Группа депутатов в понедельник внесла в Госдуму законопроект, который вводит ограничения для исследовательской деятельности иностранных компаний в России. Согласно документу, чтобы заниматься сбором и обработкой данных о ценах на товары повседневного спроса в России, о стоимости и составе потребительской корзины в регионах, динамике трат на различные товары, о здоровье населения, диагнозах и рекомендуемых медикаментах, компания должна быть зарегистрирована в РФ. При этом не менее 80% ее уставного капитала должно принадлежать российским юридическим или физическим лицам.
Кроме того, все данные для таких исследований, согласно предложениям депутатов, должны храниться и обрабатываться на российском оборудовании исключительно внутри страны.