https://ria.ru/20230731/pozhary-1887281532.html

В Якутии за сутки потушили девять лесных пожаров

В Якутии за сутки потушили девять лесных пожаров - РИА Новости, 31.07.2023

В Якутии за сутки потушили девять лесных пожаров

Девять лесных пожаров на площади свыше 165 тысяч гектаров за прошедшие сутки потушено в Якутии, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T07:43

2023-07-31T07:43

2023-07-31T07:43

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Девять лесных пожаров на площади свыше 165 тысяч гектаров за прошедшие сутки потушено в Якутии, сообщает оперативный штаб республики. "За сутки на территории республики огнеборцами ликвидировано девять лесных пожаров с общей площадью 16 580,6 гектара", - заявили в оперштабе.По словам руководителя департамента лесного надзора, охраны и воспроизводства лесов Алексея Гоголева, за сутки обнаружено такое же число пожаров, но их площадь составила 1 467,1 гектара. В свою очередь, по информации главного управления МЧС России по региону, наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Алданского, Нерюнгринского, Олекминского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 74 очага. "Для тушения природных пожаров проводится регулярное маневрирование группировки РСЧС, за сутки она была увеличена на 135 человек, количество техники увеличилось на 23 единицы", - добавили в ГУ МЧС. Ранее сообщалось о том, что на территории Якутии действует межрегиональный режим ЧС.

https://ria.ru/20230731/mchs-1887279612.html

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии