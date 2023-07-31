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Депздрав опроверг сообщения о пожаре в женской консультации в Москве
Депздрав опроверг сообщения о пожаре в женской консультации в Москве - РИА Новости, 31.07.2023
Депздрав опроверг сообщения о пожаре в женской консультации в Москве
Информация о возгорании и пожаре в женской консультации Москвы на улице Плещеева в районе Бибирево не соответствует действительности, медучреждение работает в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T18:25
2023-07-31T18:25
2023-07-31T18:25
москва
происшествия
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Информация о возгорании и пожаре в женской консультации Москвы на улице Плещеева в районе Бибирево не соответствует действительности, медучреждение работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что персонал и посетителей женской консультации на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за короткого замыкания в светильнике. "Информация о возгорании и пожаре в больнице не соответствует действительности. В одном из помещений женской консультации №2 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, которая занимает первый этаж здания, произошло задымление, предположительно, из-за неисправного светильника, сработали противопожарные системы", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что на место происшествия были вызваны экстренные службы. Пострадавших нет, на время проведения работ по проверке помещения и устранению последствий, временно были эвакуированы пациенты и сотрудники. "В настоящий момент женская консультация приступает к работе в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230628/gospitalizatsiya-1880939004.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, здоровье - общество
Москва, Происшествия, Здоровье - Общество
Депздрав опроверг сообщения о пожаре в женской консультации в Москве
Депздрав Москвы опроверг сообщения о пожаре в женской консультации на улице Плещеева
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Информация о возгорании и пожаре в женской консультации Москвы на улице Плещеева в районе Бибирево не соответствует действительности, медучреждение работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что персонал и посетителей женской консультации на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за короткого замыкания в светильнике.
"Информация о возгорании и пожаре в больнице не соответствует действительности. В одном из помещений женской консультации №2 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, которая занимает первый этаж здания, произошло задымление, предположительно, из-за неисправного светильника, сработали противопожарные системы", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что на место происшествия были вызваны экстренные службы. Пострадавших нет, на время проведения работ по проверке помещения и устранению последствий, временно были эвакуированы пациенты и сотрудники.
"В настоящий момент женская консультация приступает к работе в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.
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