https://ria.ru/20230731/pozhar-1887449593.html

Депздрав опроверг сообщения о пожаре в женской консультации в Москве

Депздрав опроверг сообщения о пожаре в женской консультации в Москве - РИА Новости, 31.07.2023

Депздрав опроверг сообщения о пожаре в женской консультации в Москве

Информация о возгорании и пожаре в женской консультации Москвы на улице Плещеева в районе Бибирево не соответствует действительности, медучреждение работает в... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:25

2023-07-31T18:25

2023-07-31T18:25

москва

происшествия

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Информация о возгорании и пожаре в женской консультации Москвы на улице Плещеева в районе Бибирево не соответствует действительности, медучреждение работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил агентству, что персонал и посетителей женской консультации на северо-востоке Москвы эвакуировали из-за короткого замыкания в светильнике. "Информация о возгорании и пожаре в больнице не соответствует действительности. В одном из помещений женской консультации №2 ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, которая занимает первый этаж здания, произошло задымление, предположительно, из-за неисправного светильника, сработали противопожарные системы", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что на место происшествия были вызваны экстренные службы. Пострадавших нет, на время проведения работ по проверке помещения и устранению последствий, временно были эвакуированы пациенты и сотрудники. "В настоящий момент женская консультация приступает к работе в штатном режиме", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230628/gospitalizatsiya-1880939004.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, здоровье - общество