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МЧС ДНР уточнило информацию о пострадавших при украинском обстреле Донецка - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/postradavshie-1887308166.html
МЧС ДНР уточнило информацию о пострадавших при украинском обстреле Донецка
МЧС ДНР уточнило информацию о пострадавших при украинском обстреле Донецка - РИА Новости, 31.07.2023
МЧС ДНР уточнило информацию о пострадавших при украинском обстреле Донецка
МЧС ДНР сообщило в телеграм-канале об одном погибшем и пяти пострадавших в результате обстрела центра Донецка. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:54
2023-07-31T10:54
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. МЧС ДНР сообщило в телеграм-канале об одном погибшем и пяти пострадавших в результате обстрела центра Донецка. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что в результате обстрела Ворошиловского района города один человек погиб и трое были ранены. "В результате обстрела один человек погиб, пять получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в учреждения здравоохранения", - рассказали в ведомстве. Ранее Кулемзин сообщил, что в понедельник утром под обстрел попал центральный Ворошиловский район Донецка. По его словам, прилеты были возле Дворца бракосочетаний. Он также сообщал, что в результате обстрела центра города есть пострадавшие, загорелись маршрутный автобус и две легковые машины. В МЧС ДНР отметили, что оперативно прибывшими на место сотрудниками ведомства было установлено горение автобуса и двух легковых автомобилей. В 10.19 пожар был ликвидирован.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
МЧС ДНР уточнило информацию о пострадавших при украинском обстреле Донецка

МЧС ДНР сообщило о погибшем и пяти пострадавших при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. МЧС ДНР сообщило в телеграм-канале об одном погибшем и пяти пострадавших в результате обстрела центра Донецка.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявлял, что в результате обстрела Ворошиловского района города один человек погиб и трое были ранены.
«
"В результате обстрела один человек погиб, пять получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в учреждения здравоохранения", - рассказали в ведомстве.
Ранее Кулемзин сообщил, что в понедельник утром под обстрел попал центральный Ворошиловский район Донецка. По его словам, прилеты были возле Дворца бракосочетаний. Он также сообщал, что в результате обстрела центра города есть пострадавшие, загорелись маршрутный автобус и две легковые машины.
В МЧС ДНР отметили, что оперативно прибывшими на место сотрудниками ведомства было установлено горение автобуса и двух легковых автомобилей. В 10.19 пожар был ликвидирован.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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