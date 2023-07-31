https://ria.ru/20230731/posolstvo-1887373225.html
Дипмиссия России в Таллине призвала наказать забросавшего яйцами посольство
Дипмиссия России в Таллине призвала наказать забросавшего яйцами посольство - РИА Новости, 31.07.2023
Дипмиссия России в Таллине призвала наказать забросавшего яйцами посольство
Посольство РФ в Таллине призвало эстонскую полицию наказать мужчину, забросавшего яйцами здание дипмиссии, отметив, что этот инцидент является результатом... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:04
2023-07-31T15:04
2023-07-31T15:07
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ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Таллине призвало эстонскую полицию наказать мужчину, забросавшего яйцами здание дипмиссии, отметив, что этот инцидент является результатом развязанной в Эстонии антироссийской кампании. Пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны ранее сообщила, что в ночь на воскресенье мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело. Газета Postimees сообщила в понедельник, что журналист Аркадий Бабченко*, который ранее был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов и известен в прошлом работой на СБУ, признался, что это он забросал яйцами здание посольства России в Таллине. "Рассматриваем данный инцидент как результат развязанной в Эстонии антироссийской кампании. Призываем полицию к должному наказанию виновного", - говорится в сообщении на сайте посольства. Российские дипломаты отмечают, что это далеко не первая хулиганская выходка в отношении российского диппредставительства. "К сожалению, наши неоднократные обращения в МИД республики с требованиями проведения расследований и привлечения виновных к ответственности к субстантивным результатам не привели. До сих пор не возмещен причиненный посольству материальный ущерб", - подчеркнули в посольстве. Дипломаты напомнили, что в соответствии со взятыми на себя обязательствами Эстония обязана соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принимать все надлежащие меры для защиты помещений посольства от нанесения ущерба. При этом полиция Эстонии не подтверждает и не опровергает информацию о том, что был задержан именно Бабченко*. В полиции сообщили, что у задержанного мужчины гражданство РФ.* Внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230711/ugroza-1883559992.html
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в мире, таллин, эстония
Дипмиссия России в Таллине призвала наказать забросавшего яйцами посольство
Дипмиссия России в Таллине призвала наказать забросавшего яйцами здание посольства
ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл - РИА Новости.
Посольство РФ в Таллине призвало
эстонскую полицию наказать мужчину, забросавшего яйцами здание дипмиссии, отметив, что этот инцидент является результатом развязанной в Эстонии антироссийской кампании.
Пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны ранее сообщила, что в ночь на воскресенье мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания посольства Российской Федерации в Таллине. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело. Газета Postimees сообщила в понедельник, что журналист Аркадий Бабченко
*, который ранее был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов и известен в прошлом работой на СБУ
, признался, что это он забросал яйцами здание посольства России в Таллине.
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"Рассматриваем данный инцидент как результат развязанной в Эстонии антироссийской кампании. Призываем полицию к должному наказанию виновного", - говорится в сообщении на сайте посольства.
Российские дипломаты отмечают, что это далеко не первая хулиганская выходка в отношении российского диппредставительства. "К сожалению, наши неоднократные обращения в МИД республики с требованиями проведения расследований и привлечения виновных к ответственности к субстантивным результатам не привели. До сих пор не возмещен причиненный посольству материальный ущерб", - подчеркнули в посольстве.
Дипломаты напомнили, что в соответствии со взятыми на себя обязательствами Эстония обязана соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принимать все надлежащие меры для защиты помещений посольства от нанесения ущерба.
При этом полиция Эстонии не подтверждает и не опровергает информацию о том, что был задержан именно Бабченко*. В полиции сообщили, что у задержанного мужчины гражданство РФ.
* Внесен Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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