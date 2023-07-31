https://ria.ru/20230731/pokhititel-1887460717.html

Источник: женщина жила в доме на Урале, когда похититель привел девушку

Источник: женщина жила в доме на Урале, когда похититель привел девушку - РИА Новости, 31.07.2023

Источник: женщина жила в доме на Урале, когда похититель привел девушку

Девушка, которую похитил в 2009 году и удерживал в жилом доме поселка Смолино в Челябинске мужчина, сообщила о проживающей в доме женщине Оксане, которую после... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T19:13

2023-07-31T19:13

2023-07-31T19:13

происшествия

челябинск

россия

урал

дело о похищении девушки в челябинской области

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Девушка, которую похитил в 2009 году и удерживал в жилом доме поселка Смолино в Челябинске мужчина, сообщила о проживающей в доме женщине Оксане, которую после ссоры в 2010-2011 годах похититель убил, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Как сообщало СУСК, подозреваемый осенью 2009 года под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в доме до настоящего времени (30 июля 2023 года). После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть дом. "Со слов потерпевшей стало известно, что в доме также проживала женщина по имени Оксана, около 30 лет. Оксана сообщила, что находится в заложниках, но похититель утверждал, что Оксана его супруга. На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной…", - сказал источник. По его данным, со слов похищенной, летом 2010 или 2011 года она была заперта, а между мужчиной и Оксаной на улице произошел конфликт: Оксана звала на помощь, а позже девушка увидела Оксану на земле с ножом в голове. Также мужчина потом нанес лежащей женщине еще два удара гвоздодером, отчего она скончалась, пояснил источник. Следственными органами СКРФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Также установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). После убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома. Мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. По данным прокуратуры региона, девушка познакомилась с мужчиной в 2009 году в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске, с ним она выпила спиртное и проследовала к нему домой в частный дом.

https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887457509.html

https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887371010.html

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происшествия, челябинск, россия, урал, дело о похищении девушки в челябинской области