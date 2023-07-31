https://ria.ru/20230731/pokhititel-1887460717.html
Источник: женщина жила в доме на Урале, когда похититель привел девушку
Источник: женщина жила в доме на Урале, когда похититель привел девушку - РИА Новости, 31.07.2023
Источник: женщина жила в доме на Урале, когда похититель привел девушку
Девушка, которую похитил в 2009 году и удерживал в жилом доме поселка Смолино в Челябинске мужчина, сообщила о проживающей в доме женщине Оксане, которую после... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T19:13
2023-07-31T19:13
2023-07-31T19:13
происшествия
челябинск
россия
урал
дело о похищении девушки в челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Девушка, которую похитил в 2009 году и удерживал в жилом доме поселка Смолино в Челябинске мужчина, сообщила о проживающей в доме женщине Оксане, которую после ссоры в 2010-2011 годах похититель убил, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Как сообщало СУСК, подозреваемый осенью 2009 года под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в доме до настоящего времени (30 июля 2023 года). После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть дом. "Со слов потерпевшей стало известно, что в доме также проживала женщина по имени Оксана, около 30 лет. Оксана сообщила, что находится в заложниках, но похититель утверждал, что Оксана его супруга. На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной…", - сказал источник. По его данным, со слов похищенной, летом 2010 или 2011 года она была заперта, а между мужчиной и Оксаной на улице произошел конфликт: Оксана звала на помощь, а позже девушка увидела Оксану на земле с ножом в голове. Также мужчина потом нанес лежащей женщине еще два удара гвоздодером, отчего она скончалась, пояснил источник. Следственными органами СКРФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Также установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). После убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома. Мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении. По данным прокуратуры региона, девушка познакомилась с мужчиной в 2009 году в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске, с ним она выпила спиртное и проследовала к нему домой в частный дом.
https://ria.ru/20230731/chelyabinsk-1887457509.html
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происшествия, челябинск, россия, урал, дело о похищении девушки в челябинской области
Происшествия, Челябинск, Россия, Урал, Дело о похищении девушки в Челябинской области
Источник: женщина жила в доме на Урале, когда похититель привел девушку
Источник: женщина жила в доме на Урале, когда похититель привел девушку в 2009 году
ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Девушка, которую похитил в 2009 году и удерживал в жилом доме поселка Смолино в Челябинске мужчина, сообщила о проживающей в доме женщине Оксане, которую после ссоры в 2010-2011 годах похититель убил, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Как сообщало СУСК, подозреваемый осенью 2009 года под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в доме до настоящего времени (30 июля 2023 года). После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть дом.
Источник: похититель девушки в Челябинске ранее был судим за разбой
«
"Со слов потерпевшей стало известно, что в доме также проживала женщина по имени Оксана, около 30 лет. Оксана сообщила, что находится в заложниках, но похититель утверждал, что Оксана его супруга. На время отсутствия похитителя дома он запирал Оксану в надворной постройке, вторую девушку запирал в комнате, оставляя связанной…", - сказал источник.
По его данным, со слов похищенной, летом 2010 или 2011 года она была заперта, а между мужчиной и Оксаной на улице произошел конфликт: Оксана звала на помощь, а позже девушка увидела Оксану на земле с ножом в голове. Также мужчина потом нанес лежащей женщине еще два удара гвоздодером, отчего она скончалась, пояснил источник.
Следственными органами СКРФ по Челябинской области
возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ
(похищение человека). Также установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). После убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома. Мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении.
По данным прокуратуры региона, девушка познакомилась с мужчиной в 2009 году в районе автовокзала "Синегорье" в Челябинске, с ним она выпила спиртное и проследовала к нему домой в частный дом.
Соседи охарактеризовали подозреваемого в похищении девушки в Челябинске