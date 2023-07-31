https://ria.ru/20230731/pokhischenie-1887308743.html

СК рассказал, как девушка, 14 лет удерживаемая мужчиной, смогла сбежать

СК рассказал, как девушка, 14 лет удерживаемая мужчиной, смогла сбежать - РИА Новости, 31.07.2023

СК рассказал, как девушка, 14 лет удерживаемая мужчиной, смогла сбежать

Мужчина в 2009 году привез в свой дом поселка Смолино в Челябинске девушку под предлогом распития спиртного, он удерживал ее до июля 2023 года, она смогла... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:57

2023-07-31T10:57

2023-07-31T16:56

происшествия

челябинск

челябинская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Мужчина в 2009 году привез в свой дом поселка Смолино в Челябинске девушку под предлогом распития спиртного, он удерживал ее до июля 2023 года, она смогла сбежать после того, как его доставили в лечебное учреждение, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону. Как сообщал источник в правоохранительных органах региона, заявление в полицию поступило 30 июля от сестры похищенной. В заявлении указывалось, что с 2009 года по 30 июля 2023 года в доме по улице Фестивальная поселка Смолино мужчина 1972 года рождения насильно удерживал ее сестру 1990 года рождения. Также стало известно, что в 2010-2011 годах мужчина убил неизвестную женщину - в ходе осмотра в надворных постройках нашли останки человека. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), мужчина находится в психиатрической больнице под охраной сотрудников полиции. "Осенью 2009 года в областном центре подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали", - говорится в сообщении. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), уточняется в сообщении. В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении, поясняет СУСК.

https://ria.ru/20230702/primore-1881721156.html

https://ria.ru/20230113/srok-1844580779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, челябинск, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)