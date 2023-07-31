Рейтинг@Mail.ru
СК рассказал, как девушка, 14 лет удерживаемая мужчиной, смогла сбежать - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 31.07.2023 (обновлено: 16:56 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/pokhischenie-1887308743.html
СК рассказал, как девушка, 14 лет удерживаемая мужчиной, смогла сбежать
СК рассказал, как девушка, 14 лет удерживаемая мужчиной, смогла сбежать - РИА Новости, 31.07.2023
СК рассказал, как девушка, 14 лет удерживаемая мужчиной, смогла сбежать
Мужчина в 2009 году привез в свой дом поселка Смолино в Челябинске девушку под предлогом распития спиртного, он удерживал ее до июля 2023 года, она смогла... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:57
2023-07-31T16:56
происшествия
челябинск
челябинская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Мужчина в 2009 году привез в свой дом поселка Смолино в Челябинске девушку под предлогом распития спиртного, он удерживал ее до июля 2023 года, она смогла сбежать после того, как его доставили в лечебное учреждение, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону. Как сообщал источник в правоохранительных органах региона, заявление в полицию поступило 30 июля от сестры похищенной. В заявлении указывалось, что с 2009 года по 30 июля 2023 года в доме по улице Фестивальная поселка Смолино мужчина 1972 года рождения насильно удерживал ее сестру 1990 года рождения. Также стало известно, что в 2010-2011 годах мужчина убил неизвестную женщину - в ходе осмотра в надворных постройках нашли останки человека. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), мужчина находится в психиатрической больнице под охраной сотрудников полиции. "Осенью 2009 года в областном центре подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали", - говорится в сообщении. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), уточняется в сообщении. В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении, поясняет СУСК.
https://ria.ru/20230702/primore-1881721156.html
https://ria.ru/20230113/srok-1844580779.html
челябинск
челябинская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_148a8d4cc58b61ca35837dfd861ca965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, челябинская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Челябинская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК рассказал, как девушка, 14 лет удерживаемая мужчиной, смогла сбежать

СК: похищенная 14 лет назад девушка сбежала от преступника, когда его забрали в больницу

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Мужчина в 2009 году привез в свой дом поселка Смолино в Челябинске девушку под предлогом распития спиртного, он удерживал ее до июля 2023 года, она смогла сбежать после того, как его доставили в лечебное учреждение, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
Как сообщал источник в правоохранительных органах региона, заявление в полицию поступило 30 июля от сестры похищенной. В заявлении указывалось, что с 2009 года по 30 июля 2023 года в доме по улице Фестивальная поселка Смолино мужчина 1972 года рождения насильно удерживал ее сестру 1990 года рождения. Также стало известно, что в 2010-2011 годах мужчина убил неизвестную женщину - в ходе осмотра в надворных постройках нашли останки человека. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), мужчина находится в психиатрической больнице под охраной сотрудников полиции.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
Арестован приморец, который похитил ребенка и вымогал деньги у отца
2 июля, 09:59
"Осенью 2009 года в областном центре подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме до настоящего времени. После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали", - говорится в сообщении.
Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), уточняется в сообщении.
В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении, поясняет СУСК.
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Жителю Омска, похитившему и изнасиловавшему женщину, грозит 15 лет колонии
13 января, 11:48
 
ПроисшествияЧелябинскЧелябинская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала