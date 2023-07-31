https://ria.ru/20230731/pokhischenie-1887298642.html

На Урале мужчину заподозрили в похищении девушки 14 лет назад

На Урале мужчину заподозрили в похищении девушки 14 лет назад - РИА Новости, 31.07.2023

На Урале мужчину заподозрили в похищении девушки 14 лет назад

Житель Челябинской области похитил девушку и с 2009 года удерживал ее в своем доме в поселке Смолино, ей удалось сбежать только после того, как мужчину... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:14

2023-07-31T10:14

2023-07-31T16:53

происшествия

россия

челябинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Житель Челябинской области похитил девушку и с 2009 года удерживал ее в своем доме в поселке Смолино, ей удалось сбежать только после того, как мужчину доставили в психиатрическую больницу, сообщило следственное управление СК по региону."Осенью 2009 года в областном центре подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме до настоящего времени", — заявили в ведомстве.По данным СК, мужчина оказался в медицинском учреждении "после обострения психического заболевания". Сейчас он находится в больнице под надзором силовиков.Как сообщил ранее источник РИА Новости в региональной полиции, заявление поступило в органы от сестры похищенной 30 июля. Также стало известно, что в 2010-2011 годах мужчина убил неизвестную женщину — при осмотре в надворных постройках нашли останки человека.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК (похищение человека) и части 1 статьи 105 УК (убийство).

https://ria.ru/20230727/pokhischenie-1886719751.html

https://ria.ru/20230113/srok-1844580779.html

россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)