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На Урале мужчину заподозрили в похищении девушки 14 лет назад - РИА Новости, 31.07.2023
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10:14 31.07.2023 (обновлено: 16:53 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/pokhischenie-1887298642.html
На Урале мужчину заподозрили в похищении девушки 14 лет назад
На Урале мужчину заподозрили в похищении девушки 14 лет назад - РИА Новости, 31.07.2023
На Урале мужчину заподозрили в похищении девушки 14 лет назад
Житель Челябинской области похитил девушку и с 2009 года удерживал ее в своем доме в поселке Смолино, ей удалось сбежать только после того, как мужчину... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:14
2023-07-31T16:53
происшествия
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Житель Челябинской области похитил девушку и с 2009 года удерживал ее в своем доме в поселке Смолино, ей удалось сбежать только после того, как мужчину доставили в психиатрическую больницу, сообщило следственное управление СК по региону."Осенью 2009 года в областном центре подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме до настоящего времени", — заявили в ведомстве.По данным СК, мужчина оказался в медицинском учреждении "после обострения психического заболевания". Сейчас он находится в больнице под надзором силовиков.Как сообщил ранее источник РИА Новости в региональной полиции, заявление поступило в органы от сестры похищенной 30 июля. Также стало известно, что в 2010-2011 годах мужчина убил неизвестную женщину — при осмотре в надворных постройках нашли останки человека.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК (похищение человека) и части 1 статьи 105 УК (убийство).
https://ria.ru/20230727/pokhischenie-1886719751.html
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россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дом, где подозреваемый 14 лет удерживал похищенную девушку
Дом, где подозреваемый 14 лет удерживал похищенную девушку
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происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале мужчину заподозрили в похищении девушки 14 лет назад

Жителя Челябинской области подозревают в похищении одной девушки и убийстве другой

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Житель Челябинской области похитил девушку и с 2009 года удерживал ее в своем доме в поселке Смолино, ей удалось сбежать только после того, как мужчину доставили в психиатрическую больницу, сообщило следственное управление СК по региону.
"Осенью 2009 года в областном центре подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме до настоящего времени", — заявили в ведомстве.
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По данным СК, мужчина оказался в медицинском учреждении "после обострения психического заболевания". Сейчас он находится в больнице под надзором силовиков.
Как сообщил ранее источник РИА Новости в региональной полиции, заявление поступило в органы от сестры похищенной 30 июля. Также стало известно, что в 2010-2011 годах мужчина убил неизвестную женщину — при осмотре в надворных постройках нашли останки человека.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК (похищение человека) и части 1 статьи 105 УК (убийство).
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ПроисшествияРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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