https://ria.ru/20230731/pokhischenie-1887298642.html
На Урале мужчину заподозрили в похищении девушки 14 лет назад
На Урале мужчину заподозрили в похищении девушки 14 лет назад - РИА Новости, 31.07.2023
На Урале мужчину заподозрили в похищении девушки 14 лет назад
Житель Челябинской области похитил девушку и с 2009 года удерживал ее в своем доме в поселке Смолино, ей удалось сбежать только после того, как мужчину... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:14
2023-07-31T10:14
2023-07-31T16:53
происшествия
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887359061_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dbee0eac52f8171116c303cbfccddca9.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Житель Челябинской области похитил девушку и с 2009 года удерживал ее в своем доме в поселке Смолино, ей удалось сбежать только после того, как мужчину доставили в психиатрическую больницу, сообщило следственное управление СК по региону."Осенью 2009 года в областном центре подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме до настоящего времени", — заявили в ведомстве.По данным СК, мужчина оказался в медицинском учреждении "после обострения психического заболевания". Сейчас он находится в больнице под надзором силовиков.Как сообщил ранее источник РИА Новости в региональной полиции, заявление поступило в органы от сестры похищенной 30 июля. Также стало известно, что в 2010-2011 годах мужчина убил неизвестную женщину — при осмотре в надворных постройках нашли останки человека.Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК (похищение человека) и части 1 статьи 105 УК (убийство).
https://ria.ru/20230727/pokhischenie-1886719751.html
https://ria.ru/20230113/srok-1844580779.html
россия
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887359061_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_af666c9c8cf7bf4459f7a5d8903bc142.jpg
Дом, где подозреваемый 14 лет удерживал похищенную девушку
Дом, где подозреваемый 14 лет удерживал похищенную девушку
2023-07-31T10:14
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале мужчину заподозрили в похищении девушки 14 лет назад
Жителя Челябинской области подозревают в похищении одной девушки и убийстве другой
ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. Житель Челябинской области похитил девушку и с 2009 года удерживал ее в своем доме в поселке Смолино, ей удалось сбежать только после того, как мужчину доставили в психиатрическую больницу, сообщило следственное управление СК по региону.
"Осенью 2009 года в областном центре подозреваемый под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в указанном доме до настоящего времени", — заявили в ведомстве.
В Самарской области мужчину заподозрили в похищении и избиении девочки
По данным СК, мужчина оказался в медицинском учреждении "после обострения психического заболевания". Сейчас он находится в больнице под надзором силовиков.
Как сообщил ранее источник РИА Новости в региональной полиции, заявление поступило в органы от сестры похищенной 30 июля. Также стало известно, что в 2010-2011 годах мужчина убил неизвестную женщину — при осмотре в надворных постройках нашли останки человека.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 126 УК (похищение человека) и части 1 статьи 105 УК (убийство).
Жителю Омска, похитившему и изнасиловавшему женщину, грозит 15 лет колонии