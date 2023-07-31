https://ria.ru/20230731/pogoda-1887283275.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 31.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:01
2023-07-31T08:01
2023-07-31T08:01
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погода
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве в понедельник переменная облачность без существенных осадков, максимальная температура воздуха плюс 25-27 градусов, по Московской области плюс 23-28", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет западный 2-7 метров в секунду, атмосферное давление меняться будет мало и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность и до плюс 27 без осадков