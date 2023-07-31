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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 31.07.2023
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08:01 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/pogoda-1887283275.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 31.07.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:01
2023-07-31T08:01
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве в понедельник переменная облачность без существенных осадков, максимальная температура воздуха плюс 25-27 градусов, по Московской области плюс 23-28", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет западный 2-7 метров в секунду, атмосферное давление меняться будет мало и составит 743 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230730/pogoda-1887213588.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность и до плюс 27 без осадков

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМужчина у фонтана на Театральной площади в Москве
Мужчина у фонтана на Театральной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мужчина у фонтана на Театральной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В Москве в понедельник переменная облачность без существенных осадков, максимальная температура воздуха плюс 25-27 градусов, по Московской области плюс 23-28", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет западный 2-7 метров в секунду, атмосферное давление меняться будет мало и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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