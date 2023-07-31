https://ria.ru/20230731/pogoda-1887283275.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 31.07.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:01

2023-07-31T08:01

2023-07-31T08:01

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93706/89/937068942_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_a1d4c38ad48b89c3e7754261ef681109.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Переменная облачность без существенных осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве в понедельник переменная облачность без существенных осадков, максимальная температура воздуха плюс 25-27 градусов, по Московской области плюс 23-28", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет западный 2-7 метров в секунду, атмосферное давление меняться будет мало и составит 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230730/pogoda-1887213588.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), погода