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Фонд "Победа" в Якутске собрал более 50 млн руб в поддержку участников СВО - РИА Новости, 01.08.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
19:45 31.07.2023 (обновлено: 10:55 01.08.2023)
https://ria.ru/20230731/podderzhka-1887535788.html
Фонд "Победа" в Якутске собрал более 50 млн руб в поддержку участников СВО
Фонд "Победа" в Якутске собрал более 50 млн руб в поддержку участников СВО - РИА Новости, 01.08.2023
Фонд "Победа" в Якутске собрал более 50 млн руб в поддержку участников СВО
Фонд "Победа" в Якутске собрал более 50 миллионов рублей в поддержку участников специальной военной операции, гуманитарная помощь бойцам из Якутии направлена в... РИА Новости, 01.08.2023
2023-07-31T19:45
2023-08-01T10:55
республика саха (якутия)
якутск
донецкая народная республика
евгений григорьев
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ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Фонд "Победа" в Якутске собрал более 50 миллионов рублей в поддержку участников специальной военной операции, гуманитарная помощь бойцам из Якутии направлена в ДНР, сообщил глава города Евгений Григорьев. "В фонд "Победа" мы собрали более 50 миллионов рублей, из них более 30 миллионов рублей – это отчисления работников муниципальных учреждений, окружной администрации. Большую помощь оказали застройщики, предприниматели на территории города Якутска. Мы эту работу продолжаем на системной основе", - рассказал мэр во время прямого эфира в соцсети. Григорьев отметил, что на прошлой неделе гуманитарная помощь за счет средств городского фонда "Победа" была направлена бойцам в город Новазовск. По его словам, активную работу ведет городской центр по работе с семьями СВО, в том числе по выдаче земельных участков под дачи. Ранее Григорьев рассказал РИА Новости о том, что в Якутске семьям участников специальной военной операции выделят садово-огородные участки, для чего сформированы инициативные группы. За счет средств фонда "Победа" приобретается автомобильная техника, необходимое снаряжение и оснащение (прицелы, приборы ночного видения, дроны и прочее) для бойцов СВО.
https://ria.ru/20230710/drony-1883314498.html
якутск
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якутск, донецкая народная республика, евгений григорьев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Донецкая Народная Республика, Евгений Григорьев

Фонд "Победа" в Якутске собрал более 50 млн руб в поддержку участников СВО

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Фонд "Победа" в Якутске собрал более 50 миллионов рублей в поддержку участников специальной военной операции, гуманитарная помощь бойцам из Якутии направлена в ДНР, сообщил глава города Евгений Григорьев.
"В фонд "Победа" мы собрали более 50 миллионов рублей, из них более 30 миллионов рублей – это отчисления работников муниципальных учреждений, окружной администрации. Большую помощь оказали застройщики, предприниматели на территории города Якутска. Мы эту работу продолжаем на системной основе", - рассказал мэр во время прямого эфира в соцсети.
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10 июля, 15:56
Григорьев отметил, что на прошлой неделе гуманитарная помощь за счет средств городского фонда "Победа" была направлена бойцам в город Новазовск. По его словам, активную работу ведет городской центр по работе с семьями СВО, в том числе по выдаче земельных участков под дачи.
Ранее Григорьев рассказал РИА Новости о том, что в Якутске семьям участников специальной военной операции выделят садово-огородные участки, для чего сформированы инициативные группы.
За счет средств фонда "Победа" приобретается автомобильная техника, необходимое снаряжение и оснащение (прицелы, приборы ночного видения, дроны и прочее) для бойцов СВО.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскДонецкая Народная РеспубликаЕвгений Григорьев
 
 
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