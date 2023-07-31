https://ria.ru/20230731/podderzhka-1887535788.html

Фонд "Победа" в Якутске собрал более 50 млн руб в поддержку участников СВО

Фонд "Победа" в Якутске собрал более 50 млн руб в поддержку участников СВО - РИА Новости, 01.08.2023

Фонд "Победа" в Якутске собрал более 50 млн руб в поддержку участников СВО

Фонд "Победа" в Якутске собрал более 50 миллионов рублей в поддержку участников специальной военной операции, гуманитарная помощь бойцам из Якутии направлена в... РИА Новости, 01.08.2023

2023-07-31T19:45

2023-07-31T19:45

2023-08-01T10:55

республика саха (якутия)

якутск

донецкая народная республика

евгений григорьев

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ЯКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Фонд "Победа" в Якутске собрал более 50 миллионов рублей в поддержку участников специальной военной операции, гуманитарная помощь бойцам из Якутии направлена в ДНР, сообщил глава города Евгений Григорьев. "В фонд "Победа" мы собрали более 50 миллионов рублей, из них более 30 миллионов рублей – это отчисления работников муниципальных учреждений, окружной администрации. Большую помощь оказали застройщики, предприниматели на территории города Якутска. Мы эту работу продолжаем на системной основе", - рассказал мэр во время прямого эфира в соцсети. Григорьев отметил, что на прошлой неделе гуманитарная помощь за счет средств городского фонда "Победа" была направлена бойцам в город Новазовск. По его словам, активную работу ведет городской центр по работе с семьями СВО, в том числе по выдаче земельных участков под дачи. Ранее Григорьев рассказал РИА Новости о том, что в Якутске семьям участников специальной военной операции выделят садово-огородные участки, для чего сформированы инициативные группы. За счет средств фонда "Победа" приобретается автомобильная техника, необходимое снаряжение и оснащение (прицелы, приборы ночного видения, дроны и прочее) для бойцов СВО.

https://ria.ru/20230710/drony-1883314498.html

якутск

донецкая народная республика

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Артем Смирнов

якутск, донецкая народная республика, евгений григорьев