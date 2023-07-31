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В Москве госпитализировали мужчину, пострадавшего при сварочных работах
В Москве госпитализировали мужчину, пострадавшего при сварочных работах - РИА Новости, 31.07.2023
В Москве госпитализировали мужчину, пострадавшего при сварочных работах
Работник, пострадавший при сварочных работах в кафе на Цветном бульваре в Москве, госпитализирован с ожогами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:48
2023-07-31T14:48
2023-07-31T14:48
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Работник, пострадавший при сварочных работах в кафе на Цветном бульваре в Москве, госпитализирован с ожогами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Мужчина 1984 года рождения с ожогами тела госпитализирован. Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при проведении сварочных работ в кафе на цокольном этаже семиэтажного жилого дома на Цветном бульваре произошла вспышка. В результате происшествия пострадал один человек. Пострадавший рабочий передан медикам.
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происшествия, москва
В Москве госпитализировали мужчину, пострадавшего при сварочных работах
В Москве госпитализировали мужчину с ожогами, пострадавшего при сварочных работах в кафе