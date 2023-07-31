Рейтинг@Mail.ru
В Москве госпитализировали мужчину, пострадавшего при сварочных работах - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/ozhog-1887369802.html
В Москве госпитализировали мужчину, пострадавшего при сварочных работах
В Москве госпитализировали мужчину, пострадавшего при сварочных работах - РИА Новости, 31.07.2023
В Москве госпитализировали мужчину, пострадавшего при сварочных работах
Работник, пострадавший при сварочных работах в кафе на Цветном бульваре в Москве, госпитализирован с ожогами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:48
2023-07-31T14:48
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_75:0:2931:1607_1920x0_80_0_0_a2de30f8dad99858d2139edb42c05034.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Работник, пострадавший при сварочных работах в кафе на Цветном бульваре в Москве, госпитализирован с ожогами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Мужчина 1984 года рождения с ожогами тела госпитализирован. Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при проведении сварочных работ в кафе на цокольном этаже семиэтажного жилого дома на Цветном бульваре произошла вспышка. В результате происшествия пострадал один человек. Пострадавший рабочий передан медикам.
https://ria.ru/20230728/mi-8-1886867227.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867861932_459:99:3058:2048_1920x0_80_0_0_b84bac07e699fdba02ffc17434f89b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве госпитализировали мужчину, пострадавшего при сварочных работах

В Москве госпитализировали мужчину с ожогами, пострадавшего при сварочных работах в кафе

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи рядом с автомобилями
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой помощи рядом с автомобилями. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Работник, пострадавший при сварочных работах в кафе на Цветном бульваре в Москве, госпитализирован с ожогами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«
"Мужчина 1984 года рождения с ожогами тела госпитализирован. Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при проведении сварочных работ в кафе на цокольном этаже семиэтажного жилого дома на Цветном бульваре произошла вспышка. В результате происшествия пострадал один человек. Пострадавший рабочий передан медикам.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Пострадавшая при крушении Ми-8 на Алтае получила обширные ожоги
28 июля, 14:57
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала