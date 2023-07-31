https://ria.ru/20230731/ozhog-1887369802.html

В Москве госпитализировали мужчину, пострадавшего при сварочных работах

В Москве госпитализировали мужчину, пострадавшего при сварочных работах - РИА Новости, 31.07.2023

В Москве госпитализировали мужчину, пострадавшего при сварочных работах

Работник, пострадавший при сварочных работах в кафе на Цветном бульваре в Москве, госпитализирован с ожогами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:48

2023-07-31T14:48

2023-07-31T14:48

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Работник, пострадавший при сварочных работах в кафе на Цветном бульваре в Москве, госпитализирован с ожогами, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Мужчина 1984 года рождения с ожогами тела госпитализирован. Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что при проведении сварочных работ в кафе на цокольном этаже семиэтажного жилого дома на Цветном бульваре произошла вспышка. В результате происшествия пострадал один человек. Пострадавший рабочий передан медикам.

https://ria.ru/20230728/mi-8-1886867227.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва