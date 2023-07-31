https://ria.ru/20230731/osvobozhdenie-1887338444.html

Шойгу подтвердил освобождение Ковалевки, Сергеевки и Молчановки

Шойгу подтвердил освобождение Ковалевки, Сергеевки и Молчановки - РИА Новости, 31.07.2023

Шойгу подтвердил освобождение Ковалевки, Сергеевки и Молчановки

Российские военнослужащие освободили Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:02

2023-07-31T13:02

2023-07-31T13:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Министр отметил, что особо отличились при этом 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк, действовавшие активно и маневренно. Шойгу также выделил 238-ю артиллерийскую бригаду, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр