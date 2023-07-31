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Шойгу подтвердил освобождение Ковалевки, Сергеевки и Молчановки - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/osvobozhdenie-1887338444.html
Шойгу подтвердил освобождение Ковалевки, Сергеевки и Молчановки
Шойгу подтвердил освобождение Ковалевки, Сергеевки и Молчановки - РИА Новости, 31.07.2023
Шойгу подтвердил освобождение Ковалевки, Сергеевки и Молчановки
Российские военнослужащие освободили Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:02
2023-07-31T13:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Министр отметил, что особо отличились при этом 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк, действовавшие активно и маневренно. Шойгу также выделил 238-ю артиллерийскую бригаду, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу подтвердил освобождение Ковалевки, Сергеевки и Молчановки

Шойгу: российские военные освободили Ковалевку и Сергеевку, а также станцию Молчановка

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Министр отметил, что особо отличились при этом 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк, действовавшие активно и маневренно. Шойгу также выделил 238-ю артиллерийскую бригаду, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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