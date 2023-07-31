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Шойгу подтвердил освобождение Ковалевки, Сергеевки и Молчановки
Шойгу подтвердил освобождение Ковалевки, Сергеевки и Молчановки - РИА Новости, 31.07.2023
Шойгу подтвердил освобождение Ковалевки, Сергеевки и Молчановки
Российские военнослужащие освободили Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:02
2023-07-31T13:02
2023-07-31T13:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. Министр отметил, что особо отличились при этом 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк, действовавшие активно и маневренно. Шойгу также выделил 238-ю артиллерийскую бригаду, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу подтвердил освобождение Ковалевки, Сергеевки и Молчановки
Шойгу: российские военные освободили Ковалевку и Сергеевку, а также станцию Молчановка
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие освободили Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
Министр отметил, что особо отличились при этом 15-я мотострелковая бригада и 234-й десантно-штурмовой полк, действовавшие активно и маневренно. Шойгу также выделил 238-ю артиллерийскую бригаду, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине