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“Фатальная ошибка”: в США оценили последствия рокового решения Зеленского - РИА Новости, 31.07.2023
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15:53 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/oshibka-1887386047.html
“Фатальная ошибка”: в США оценили последствия рокового решения Зеленского
“Фатальная ошибка”: в США оценили последствия рокового решения Зеленского - РИА Новости, 31.07.2023
“Фатальная ошибка”: в США оценили последствия рокового решения Зеленского
Президент Владимир Зеленский совершил непоправимую ошибку, решив пойти на поводу у США и вступить в конфликт с Россией, так как это ставит под вопрос... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:53
2023-07-31T15:53
в мире
киев
россия
москва
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президент Владимир Зеленский совершил непоправимую ошибку, решив пойти на поводу у США и вступить в конфликт с Россией, так как это ставит под вопрос существование Украины, написал колумнист Александер Марковски в статье для American Thinker.“Украина присоединится к списку стран, которые Америка оставила в руинах”, – прокомментировал ситуацию обозреватель.Более того, Украине уготована учесть быть расходным материалом в руках НАТО, желающего отыграться за поражение в Афганистане, поэтому альянс и не спешит принимать страну в свои ряды.“После унизительного поражения в Афганистане, НАТО нужен был новый военный конфликт, чтобы оправдать свое существование. Противостояние с Россией на Украине должно было быть победоносным для альянса. Но этого не случилось”, – сообщил автор.Марковски отметил, что ничего не мешало Зеленскому предотвратить этот конфликт, но коррумпированных лидеров никогда не волновала судьба Украины.“Некогда образованная страна превратилась в страну попрошаек, а ее лидер по всему миру ходит с протянутой рукой. Существование Украины полностью зависит от зарубежной помощи”, – подвело итог American Thinker.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на саммите G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
https://ria.ru/20230731/vybory-1887306462.html
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в мире, киев, россия, москва, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Киев, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
“Фатальная ошибка”: в США оценили последствия рокового решения Зеленского

AT: решение Зеленского беспрекословно подчиняться США привело Украину к краху

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президент Владимир Зеленский совершил непоправимую ошибку, решив пойти на поводу у США и вступить в конфликт с Россией, так как это ставит под вопрос существование Украины, написал колумнист Александер Марковски в статье для American Thinker.
“Украина присоединится к списку стран, которые Америка оставила в руинах”, – прокомментировал ситуацию обозреватель.
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Более того, Украине уготована учесть быть расходным материалом в руках НАТО, желающего отыграться за поражение в Афганистане, поэтому альянс и не спешит принимать страну в свои ряды.
“После унизительного поражения в Афганистане, НАТО нужен был новый военный конфликт, чтобы оправдать свое существование. Противостояние с Россией на Украине должно было быть победоносным для альянса. Но этого не случилось”, – сообщил автор.
Марковски отметил, что ничего не мешало Зеленскому предотвратить этот конфликт, но коррумпированных лидеров никогда не волновала судьба Украины.
“Некогда образованная страна превратилась в страну попрошаек, а ее лидер по всему миру ходит с протянутой рукой. Существование Украины полностью зависит от зарубежной помощи”, – подвело итог American Thinker.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на саммите G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.
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