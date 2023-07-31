https://ria.ru/20230731/oshibka-1887386047.html

“Фатальная ошибка”: в США оценили последствия рокового решения Зеленского

“Фатальная ошибка”: в США оценили последствия рокового решения Зеленского - РИА Новости, 31.07.2023

“Фатальная ошибка”: в США оценили последствия рокового решения Зеленского

Президент Владимир Зеленский совершил непоправимую ошибку, решив пойти на поводу у США и вступить в конфликт с Россией, так как это ставит под вопрос... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:53

2023-07-31T15:53

2023-07-31T15:53

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владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Президент Владимир Зеленский совершил непоправимую ошибку, решив пойти на поводу у США и вступить в конфликт с Россией, так как это ставит под вопрос существование Украины, написал колумнист Александер Марковски в статье для American Thinker.“Украина присоединится к списку стран, которые Америка оставила в руинах”, – прокомментировал ситуацию обозреватель.Более того, Украине уготована учесть быть расходным материалом в руках НАТО, желающего отыграться за поражение в Афганистане, поэтому альянс и не спешит принимать страну в свои ряды.“После унизительного поражения в Афганистане, НАТО нужен был новый военный конфликт, чтобы оправдать свое существование. Противостояние с Россией на Украине должно было быть победоносным для альянса. Но этого не случилось”, – сообщил автор.Марковски отметил, что ничего не мешало Зеленскому предотвратить этот конфликт, но коррумпированных лидеров никогда не волновала судьба Украины.“Некогда образованная страна превратилась в страну попрошаек, а ее лидер по всему миру ходит с протянутой рукой. Существование Украины полностью зависит от зарубежной помощи”, – подвело итог American Thinker.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на саммите G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

https://ria.ru/20230731/vybory-1887306462.html

https://ria.ru/20230731/kontrnastuplenie-1887338565.html

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в мире, киев, россия, москва, владимир зеленский, дмитрий песков