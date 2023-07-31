https://ria.ru/20230731/oruzhie-1887310742.html

Глава Буркина-Фасо высказался о неконтролируемых поставках оружия Украине

Глава Буркина-Фасо высказался о неконтролируемых поставках оружия Украине - РИА Новости, 31.07.2023

Глава Буркина-Фасо высказался о неконтролируемых поставках оружия Украине

Неконтролируемые поставки западного вооружения на Украину негативно отражаются на региональной безопасности в Африке, заявил РИА Новости президент переходного... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:10

2023-07-31T11:10

2023-07-31T11:10

буркина-фасо

в мире

владимир зеленский

африка

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл - РИА Новости. Неконтролируемые поставки западного вооружения на Украину негативно отражаются на региональной безопасности в Африке, заявил РИА Новости президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре. Буркинийский лидер сослался на СМИ, сообщавших, что Владимир Зеленский уволил большое число приближенных к нему лиц из-за коррупции при поставках военной техники. "Это означает, что это оборудование не контролируется, и затем оно оказывается и на африканском континенте, и это представляет опасность", - сказал Траоре. Он отметил, что террористы скупают оружие в зонах конфликтов, вследствие чего их масштабы усугубляются. "Поэтому мы считаем очень опасным неконтролируемые поставки (оружия на Украину), это оружие попадает в руки врагов, которые убивают наш народ", - добавил временный президент. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране и роспуске правительства. Дамиба заявил о готовности добровольно уйти в отставку при выполнении мятежниками нескольких условий. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230726/nato-1886353115.html

https://ria.ru/20230721/oruzhie-1885499887.html

буркина-фасо

африка

украина

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буркина-фасо, в мире, владимир зеленский, африка, украина