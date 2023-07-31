https://ria.ru/20230731/orkhidei-1887364414.html

Ученые рассказали о мерах по спасению краснокнижных орхидей в Сочи

Ученые рассказали о мерах по спасению краснокнижных орхидей в Сочи - РИА Новости, 31.07.2023

Ученые рассказали о мерах по спасению краснокнижных орхидей в Сочи

Краснокнижные орхидеи, которые сегодня подвергаются уничтожению из-за активной застройки в Сочи, можно спасти лабораторным методом, однако после того, как они... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:28

2023-07-31T14:28

2023-07-31T14:32

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 31 июл - РИА Новости. Краснокнижные орхидеи, которые сегодня подвергаются уничтожению из-за активной застройки в Сочи, можно спасти лабораторным методом, однако после того, как они вырастут их все равно нужно репатриировать в природу, рассказала РИА Новости член ученого совета Сочинского географического общества, кандидат биологических наук Елена Аверьянова. Ранее она заявляла РИА Новости, что активная застройка в Сочи угрожает исчезновению краснокнижных орхидей. По данным Аверьяновой, почти 50 видов орхидей, многие из которых занесены в Красную книгу, на местах высокогорья, среднегорья, низкогорья выявили сочинские ученые. "Орхидеи наших мест действительно теряют численность, это подтверждено многолетними научными наблюдениями. Самое важное и эффективное - сохранить природные комплексы растения, животные, микроорганизмы, их неживое окружение в местах, где обитают орхидеи. Это главное. Можно вырастить отдельные виды (орхидей - ред.) в пробирках, затем высадить их в горшочки в теплицах, но всё же следующий необходимый шаг - репатриация, то есть высадка в природу. А эту природу нужно сберечь", - сказала Аверьянова. В случае отсутствия мест в природе для произрастания диких орхидей, может наступить сокращение их численности, считает ученый. Еще одним решением спасти редкие цветы - присвоить участкам особенный статус, рассказала сочинский эколог Юлия Набережная. "Чтобы сохранить редкие растения, важно присвоить участкам, на которых они растут, охраняемый статус. Такая работа системно ведётся экспертами и учёными совместно с городской и региональной администрацией, однако требует времени", - отметила она. По данным министерства природных ресурсов Краснодарского края, вырубка редких орхидей запрещена и преследуется законом. "Краснокнижные виды подлежат охране. Любое изъятие их из природной среды возможно на основании специального разрешения с проведением компенсационных мероприятий. Любое уничтожение редких и исчезающих видов карается законом вплоть до уголовной ответственности", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там же отметили, что региональными властями сейчас предпринимаются попытки сохранить краснокнижные виды орхидей. Орхидея - это тропический цветок. На территории Сочи растут декоративные редкие виды орхидей, а также не относящиеся с категории краснокнижных.

https://ria.ru/20230711/nerpy-1883544530.html

https://ria.ru/20230627/mayka-1880738450.html

сочи

краснодарский край

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сочи, краснодарский край