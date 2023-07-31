https://ria.ru/20230731/orkhidei-1887364414.html
Ученые рассказали о мерах по спасению краснокнижных орхидей в Сочи
Ученые рассказали о мерах по спасению краснокнижных орхидей в Сочи - РИА Новости, 31.07.2023
Ученые рассказали о мерах по спасению краснокнижных орхидей в Сочи
Краснокнижные орхидеи, которые сегодня подвергаются уничтожению из-за активной застройки в Сочи, можно спасти лабораторным методом, однако после того, как они... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:28
2023-07-31T14:28
2023-07-31T14:32
сочи
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887364978_0:165:960:705_1920x0_80_0_0_2ba2dfd7d2ad577046a867b69f02579d.jpg
СОЧИ, 31 июл - РИА Новости. Краснокнижные орхидеи, которые сегодня подвергаются уничтожению из-за активной застройки в Сочи, можно спасти лабораторным методом, однако после того, как они вырастут их все равно нужно репатриировать в природу, рассказала РИА Новости член ученого совета Сочинского географического общества, кандидат биологических наук Елена Аверьянова. Ранее она заявляла РИА Новости, что активная застройка в Сочи угрожает исчезновению краснокнижных орхидей. По данным Аверьяновой, почти 50 видов орхидей, многие из которых занесены в Красную книгу, на местах высокогорья, среднегорья, низкогорья выявили сочинские ученые. "Орхидеи наших мест действительно теряют численность, это подтверждено многолетними научными наблюдениями. Самое важное и эффективное - сохранить природные комплексы растения, животные, микроорганизмы, их неживое окружение в местах, где обитают орхидеи. Это главное. Можно вырастить отдельные виды (орхидей - ред.) в пробирках, затем высадить их в горшочки в теплицах, но всё же следующий необходимый шаг - репатриация, то есть высадка в природу. А эту природу нужно сберечь", - сказала Аверьянова. В случае отсутствия мест в природе для произрастания диких орхидей, может наступить сокращение их численности, считает ученый. Еще одним решением спасти редкие цветы - присвоить участкам особенный статус, рассказала сочинский эколог Юлия Набережная. "Чтобы сохранить редкие растения, важно присвоить участкам, на которых они растут, охраняемый статус. Такая работа системно ведётся экспертами и учёными совместно с городской и региональной администрацией, однако требует времени", - отметила она. По данным министерства природных ресурсов Краснодарского края, вырубка редких орхидей запрещена и преследуется законом. "Краснокнижные виды подлежат охране. Любое изъятие их из природной среды возможно на основании специального разрешения с проведением компенсационных мероприятий. Любое уничтожение редких и исчезающих видов карается законом вплоть до уголовной ответственности", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там же отметили, что региональными властями сейчас предпринимаются попытки сохранить краснокнижные виды орхидей. Орхидея - это тропический цветок. На территории Сочи растут декоративные редкие виды орхидей, а также не относящиеся с категории краснокнижных.
https://ria.ru/20230711/nerpy-1883544530.html
https://ria.ru/20230627/mayka-1880738450.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887364978_0:75:960:795_1920x0_80_0_0_d5597a7b804e0352ba6bb2a93befc270.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край
СОЧИ, 31 июл - РИА Новости. Краснокнижные орхидеи, которые сегодня подвергаются уничтожению из-за активной застройки в Сочи, можно спасти лабораторным методом, однако после того, как они вырастут их все равно нужно репатриировать в природу, рассказала РИА Новости член ученого совета Сочинского географического общества, кандидат биологических наук Елена Аверьянова.
Ранее она заявляла РИА Новости, что активная застройка в Сочи угрожает исчезновению краснокнижных орхидей. По данным Аверьяновой, почти 50 видов орхидей, многие из которых занесены в Красную книгу, на местах высокогорья, среднегорья, низкогорья выявили сочинские ученые.
В Ладожское озеро выпустили четырех краснокнижных нерп
«
"Орхидеи наших мест действительно теряют численность, это подтверждено многолетними научными наблюдениями. Самое важное и эффективное - сохранить природные комплексы растения, животные, микроорганизмы, их неживое окружение в местах, где обитают орхидеи. Это главное. Можно вырастить отдельные виды (орхидей - ред.) в пробирках, затем высадить их в горшочки в теплицах, но всё же следующий необходимый шаг - репатриация, то есть высадка в природу. А эту природу нужно сберечь", - сказала Аверьянова.
В случае отсутствия мест в природе для произрастания диких орхидей, может наступить сокращение их численности, считает ученый. Еще одним решением спасти редкие цветы - присвоить участкам особенный статус, рассказала сочинский эколог Юлия Набережная. "Чтобы сохранить редкие растения, важно присвоить участкам, на которых они растут, охраняемый статус. Такая работа системно ведётся экспертами и учёными совместно с городской и региональной администрацией, однако требует времени", - отметила она.
По данным министерства природных ресурсов Краснодарского края
, вырубка редких орхидей запрещена и преследуется законом.
«
"Краснокнижные виды подлежат охране. Любое изъятие их из природной среды возможно на основании специального разрешения с проведением компенсационных мероприятий. Любое уничтожение редких и исчезающих видов карается законом вплоть до уголовной ответственности", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Там же отметили, что региональными властями сейчас предпринимаются попытки сохранить краснокнижные виды орхидей.
Орхидея - это тропический цветок. На территории Сочи растут декоративные редкие виды орхидей, а также не относящиеся с категории краснокнижных.
В Москве впервые за 15 лет заметили краснокнижного жука исчезающего вида