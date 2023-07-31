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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район из РСЗО
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район из РСЗО - РИА Новости, 31.07.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район из РСЗО
Украинские войска в 20.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T21:14
2023-07-31T21:14
2023-07-31T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
сцкк
ясиноватая
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20.30 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887470404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району