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Украинские войска обстреляли Ясиноватский район из РСЗО - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:14 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887475022.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район из РСЗО
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район из РСЗО - РИА Новости, 31.07.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район из РСЗО
Украинские войска в 20.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T21:14
2023-07-31T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
сцкк
ясиноватая
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20.30 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
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украина
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в мире, украина, донецкая народная республика, сцкк, ясиноватая, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Ясиноватая, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватский район из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДом, обстрелянный из РСЗО, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20.30 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККЯсиноватаяВооруженные силы Украины
 
 
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