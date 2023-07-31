https://ria.ru/20230731/obstrel-1887475022.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район из РСЗО

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район из РСЗО - РИА Новости, 31.07.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватский район из РСЗО

Украинские войска в 20.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T21:14

2023-07-31T21:14

2023-07-31T21:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

сцкк

ясиноватая

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.30 выпустили шесть ракет из РСЗО по Ясиноватскому району, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20.30 - населенный пункт Орловка - Ясиноватский район: выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887470404.html

украина

донецкая народная республика

ясиноватая

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донецкая народная республика, сцкк, ясиноватая, вооруженные силы украины