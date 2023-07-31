Рейтинг@Mail.ru
Три дома и ЛЭП повреждены при обстреле белгородского села - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:03 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887467155.html
Три дома и ЛЭП повреждены при обстреле белгородского села
Три дома и ЛЭП повреждены при обстреле белгородского села - РИА Новости, 31.07.2023
Три дома и ЛЭП повреждены при обстреле белгородского села
Три дома и линия электропередачи повреждены при украинском обстреле села Ржевка в Шебекинском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:03
2023-07-31T20:03
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867290252_0:324:2898:1954_1920x0_80_0_0_4a7afce1f7a9a43b812b4822a3ad4869.jpg
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Три дома и линия электропередачи повреждены при украинском обстреле села Ржевка в Шебекинском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи", - написал Гладков.Он добавил, что информация по разрушениям уточняется, аварийные бригады и оперативные службы выехали на место.
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887457649.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867290252_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_d4a91a440afd6eece2695621b5c5478c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
Три дома и ЛЭП повреждены при обстреле белгородского села

Три дома и линия электропередачи повреждены при обстреле ВСУ села в Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Три дома и линия электропередачи повреждены при украинском обстреле села Ржевка в Шебекинском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«
"Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи", - написал Гладков.
Он добавил, что информация по разрушениям уточняется, аварийные бригады и оперативные службы выехали на место.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Зеленский пожаловался, что Украине не хватает западной помощи
Вчера, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала