https://ria.ru/20230731/obstrel-1887467155.html
Три дома и ЛЭП повреждены при обстреле белгородского села
Три дома и ЛЭП повреждены при обстреле белгородского села - РИА Новости, 31.07.2023
Три дома и ЛЭП повреждены при обстреле белгородского села
Три дома и линия электропередачи повреждены при украинском обстреле села Ржевка в Шебекинском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:03
2023-07-31T20:03
2023-07-31T20:03
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Три дома и линия электропередачи повреждены при украинском обстреле села Ржевка в Шебекинском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи", - написал Гладков.Он добавил, что информация по разрушениям уточняется, аварийные бригады и оперативные службы выехали на место.
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887457649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
Три дома и ЛЭП повреждены при обстреле белгородского села
Три дома и линия электропередачи повреждены при обстреле ВСУ села в Белгородской области