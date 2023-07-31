https://ria.ru/20230731/obstrel-1887467155.html

Три дома и ЛЭП повреждены при обстреле белгородского села

Три дома и ЛЭП повреждены при обстреле белгородского села - РИА Новости, 31.07.2023

Три дома и ЛЭП повреждены при обстреле белгородского села

Три дома и линия электропередачи повреждены при украинском обстреле села Ржевка в Шебекинском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T20:03

2023-07-31T20:03

2023-07-31T20:03

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Три дома и линия электропередачи повреждены при украинском обстреле села Ржевка в Шебекинском округе, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Ржевка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены три частных жилых домовладения: выбиты стекла, посечены фасады, кровли и заборы, а также линия электропередачи", - написал Гладков.Он добавил, что информация по разрушениям уточняется, аварийные бригады и оперативные службы выехали на место.

https://ria.ru/20230731/ukraina-1887457649.html

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина