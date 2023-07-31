https://ria.ru/20230731/obstrel-1887465584.html

Курский поселок Краснооктябрьский обесточен после обстрела

Курский поселок Краснооктябрьский обесточен после обстрела - РИА Новости, 31.07.2023

Курский поселок Краснооктябрьский обесточен после обстрела

Посёлок Краснооктябрьский Курской области обесточен, в Тёткино повреждено несколько домов после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T19:48

2023-07-31T19:48

2023-07-31T19:48

специальная военная операция на украине

жкх

курская область

украина

глушковский район

роман старовойт

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ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Посёлок Краснооктябрьский Курской области обесточен, в Тёткино повреждено несколько домов после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём телеграм-канале.Курская область подверглась обстрелу со стороны Украины вечером в понедельник. Всего зафиксировано 9 прилётов. "Посёлок Тёткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины… Повреждено несколько домовладений… Также под обстрел попал посёлок Краснооктябрьский, зафиксировано 4 прилёта. Из-за повреждения линии электропередачи населённый пункт обесточен", - сообщил Старовойт.Губернатор пообещал помочь владельцам повреждённых домов и заверил, что специалисты восстановят энергоснабжение Краснооктябрьского, как только будет безопасно. Посёлки Тёткино и Краснооктябрьский находятся в Глушковском районе Курской области. Он, как и другие пять приграничных районов, периодически подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230726/obstrel-1886316217.html

курская область

украина

глушковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт