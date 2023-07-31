https://ria.ru/20230731/obstrel-1887465584.html
Курский поселок Краснооктябрьский обесточен после обстрела
Курский поселок Краснооктябрьский обесточен после обстрела - РИА Новости, 31.07.2023
Курский поселок Краснооктябрьский обесточен после обстрела
Посёлок Краснооктябрьский Курской области обесточен, в Тёткино повреждено несколько домов после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T19:48
2023-07-31T19:48
2023-07-31T19:48
специальная военная операция на украине
жкх
курская область
украина
глушковский район
роман старовойт
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ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Посёлок Краснооктябрьский Курской области обесточен, в Тёткино повреждено несколько домов после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своём телеграм-канале.Курская область подверглась обстрелу со стороны Украины вечером в понедельник. Всего зафиксировано 9 прилётов. "Посёлок Тёткино Глушковского района подвергся обстрелу со стороны Украины… Повреждено несколько домовладений… Также под обстрел попал посёлок Краснооктябрьский, зафиксировано 4 прилёта. Из-за повреждения линии электропередачи населённый пункт обесточен", - сообщил Старовойт.Губернатор пообещал помочь владельцам повреждённых домов и заверил, что специалисты восстановят энергоснабжение Краснооктябрьского, как только будет безопасно. Посёлки Тёткино и Краснооктябрьский находятся в Глушковском районе Курской области. Он, как и другие пять приграничных районов, периодически подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230726/obstrel-1886316217.html
курская область
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, курская область, украина, глушковский район, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Курская область, Украина, Глушковский район, Роман Старовойт
Курский поселок Краснооктябрьский обесточен после обстрела
Поселок Краснооктябрьский Курской области обесточен после обстрела со стороны Украины