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ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 32 натовских снаряда - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 31.07.2023 (обновлено: 18:49 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887450371.html
ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 32 натовских снаряда
ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 32 натовских снаряда - РИА Новости, 31.07.2023
ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 32 натовских снаряда
Украинские войска с 17.05 выпустили 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T18:27
2023-07-31T18:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска с 17.05 выпустили 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.05 – населенный пункт Новоселовка Первая – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Новоселовка Первая – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Через десять минут с 17.30 до 17.55 украинские войска подвергали обстрелам Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив за это время 11 снарядов из "натовской" артиллерии. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230731/skhron-1887387978.html
https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887224447.html
донецкая народная республика
донецк
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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 32 натовских снаряда

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 32 натовских снаряда

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. 31 июля 2023
Дом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. 31 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Дом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. 31 июля 2023
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска с 17.05 выпустили 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.05 – населенный пункт Новоселовка Первая – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Новоселовка Первая – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Через десять минут с 17.30 до 17.55 украинские войска подвергали обстрелам Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив за это время 11 снарядов из "натовской" артиллерии.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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