https://ria.ru/20230731/obstrel-1887450371.html

ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 32 натовских снаряда

ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 32 натовских снаряда - РИА Новости, 31.07.2023

ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 32 натовских снаряда

Украинские войска с 17.05 выпустили 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:27

2023-07-31T18:27

2023-07-31T18:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска с 17.05 выпустили 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.05 – населенный пункт Новоселовка Первая – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Новоселовка Первая – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Через десять минут с 17.30 до 17.55 украинские войска подвергали обстрелам Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив за это время 11 снарядов из "натовской" артиллерии. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230731/skhron-1887387978.html

https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887224447.html

донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины