ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 32 натовских снаряда
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватскому району 32 натовских снаряда
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. 31 июля 2023
Дом женщины, погибшей в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. 31 июля 2023
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска с 17.05 выпустили 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.05 – населенный пункт Новоселовка Первая – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.15 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Новоселовка Первая – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Через десять минут с 17.30 до 17.55 украинские войска подвергали обстрелам Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка, выпустив за это время 11 снарядов из "натовской" артиллерии.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.