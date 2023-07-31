https://ria.ru/20230731/obstrel-1887349385.html

При украинском обстреле центра Новой Каховки пострадал мирный житель

При украинском обстреле центра Новой Каховки пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2023

При украинском обстреле центра Новой Каховки пострадал мирный житель

Украинские войска обстреляли центральный район города Новая Каховка в Херсонской области, в результате прилета пострадал один человек, также возник пожар в кафе РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:31

2023-07-31T13:31

2023-07-31T13:31

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центральный район города Новая Каховка в Херсонской области, в результате прилета пострадал один человек, также возник пожар в кафе "Ромашка", сообщил в понедельник журналистам представитель оперштаба администрации города. "Около 12.00 мск был прилет в городе, возле здания кафе Ромашка, один человек ранен, все объято огнем', - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины