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При украинском обстреле центра Новой Каховки пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887349385.html
При украинском обстреле центра Новой Каховки пострадал мирный житель
При украинском обстреле центра Новой Каховки пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2023
При украинском обстреле центра Новой Каховки пострадал мирный житель
Украинские войска обстреляли центральный район города Новая Каховка в Херсонской области, в результате прилета пострадал один человек, также возник пожар в кафе РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:31
2023-07-31T13:31
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центральный район города Новая Каховка в Херсонской области, в результате прилета пострадал один человек, также возник пожар в кафе "Ромашка", сообщил в понедельник журналистам представитель оперштаба администрации города. "Около 12.00 мск был прилет в городе, возле здания кафе Ромашка, один человек ранен, все объято огнем', - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
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новая каховка, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле центра Новой Каховки пострадал мирный житель

При украинском обстреле центра Новой Каховки в Херсонской области пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центральный район города Новая Каховка в Херсонской области, в результате прилета пострадал один человек, также возник пожар в кафе "Ромашка", сообщил в понедельник журналистам представитель оперштаба администрации города.
"Около 12.00 мск был прилет в городе, возле здания кафе Ромашка, один человек ранен, все объято огнем', - сказал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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