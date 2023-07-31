https://ria.ru/20230731/obstrel-1887322004.html

ВСУ обстреляли пункт пропуска в Белгородской области

ВСУ обстреляли пункт пропуска в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2023

ВСУ обстреляли пункт пропуска в Белгородской области

Четвертый раз за последние семь дней украинские военные обстреливают автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из информации... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:01

2023-07-31T12:01

2023-07-31T12:01

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Четвертый раз за последние семь дней украинские военные обстреливают автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из информации губернатора Вячеслава Гладкова в телеграм-канале. Губернатор опубликовал сводку за 30 июля: обстрелам подверглись семь приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 115, из них 5 снарядов попало по МАПП "Шебекино". Согласно данным главы области, в понедельник по пункту пропуска было выпущено 9 снарядов, в четверг – 7, а в пятницу – 16 минометных снарядов. Воскресенье оказалось самым интенсивным днем по обстрелам за прошедшую неделю. По сравнению с субботой количество выросло более чем на 40%, когда было выпущено 80 боеприпасов. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 18 минометных снарядов, по посёлку Красное – 8 артиллерийских снарядов, по посёлку Ленинский – 8 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – два минометных и три артиллерийских снаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 12 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка с беспилотника сбросили 9 гранат. В Борисовском районе под обстрел попали окраины сёл Богун-Городок и Лозовая Рудка, где зафиксировано 9 и 7 прилетов соответственно. Село Новопетровка в Валуйском городском округе оказалось под обстрелом, было два попадания. По данным губернатора, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 7 минометных снарядов. Также отмечается, что окраину села Дроновка в Грайворонском городском округе обстреляли 8 раз. В Краснояружском районе около сел Вязовое, Староселье и Теребрено были выпущены, соответственно, 2, 9 и 5 артиллерийских снарядов. Также было сообщено о подобном обстреле поселка Прилесье, где произошло 6 прилетов артиллерийских снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230730/obstrel-1887241840.html

https://ria.ru/20230731/bespilotnik-1887286442.html

белгородская область

белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район