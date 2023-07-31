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ВСУ обстреляли пункт пропуска в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2023
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12:01 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887322004.html
ВСУ обстреляли пункт пропуска в Белгородской области
ВСУ обстреляли пункт пропуска в Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2023
ВСУ обстреляли пункт пропуска в Белгородской области
Четвертый раз за последние семь дней украинские военные обстреливают автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из информации... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:01
2023-07-31T12:01
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Четвертый раз за последние семь дней украинские военные обстреливают автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из информации губернатора Вячеслава Гладкова в телеграм-канале. Губернатор опубликовал сводку за 30 июля: обстрелам подверглись семь приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 115, из них 5 снарядов попало по МАПП "Шебекино". Согласно данным главы области, в понедельник по пункту пропуска было выпущено 9 снарядов, в четверг – 7, а в пятницу – 16 минометных снарядов. Воскресенье оказалось самым интенсивным днем по обстрелам за прошедшую неделю. По сравнению с субботой количество выросло более чем на 40%, когда было выпущено 80 боеприпасов. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 18 минометных снарядов, по посёлку Красное – 8 артиллерийских снарядов, по посёлку Ленинский – 8 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – два минометных и три артиллерийских снаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 12 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка с беспилотника сбросили 9 гранат. В Борисовском районе под обстрел попали окраины сёл Богун-Городок и Лозовая Рудка, где зафиксировано 9 и 7 прилетов соответственно. Село Новопетровка в Валуйском городском округе оказалось под обстрелом, было два попадания. По данным губернатора, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 7 минометных снарядов. Также отмечается, что окраину села Дроновка в Грайворонском городском округе обстреляли 8 раз. В Краснояружском районе около сел Вязовое, Староселье и Теребрено были выпущены, соответственно, 2, 9 и 5 артиллерийских снарядов. Также было сообщено о подобном обстреле поселка Прилесье, где произошло 6 прилетов артиллерийских снарядов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230730/obstrel-1887241840.html
https://ria.ru/20230731/bespilotnik-1887286442.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
ВСУ обстреляли пункт пропуска в Белгородской области

Губернатор: ВСУ четвертый раз за неделю обстреляли пункт пропуска в Белгородской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Четвертый раз за последние семь дней украинские военные обстреливают автомобильный пункт пропуска "Шебекино" в Белгородской области, следует из информации губернатора Вячеслава Гладкова в телеграм-канале.
Губернатор опубликовал сводку за 30 июля: обстрелам подверглись семь приграничных районов, общее число выпущенных снарядов составило 115, из них 5 снарядов попало по МАПП "Шебекино". Согласно данным главы области, в понедельник по пункту пропуска было выпущено 9 снарядов, в четверг – 7, а в пятницу – 16 минометных снарядов. Воскресенье оказалось самым интенсивным днем по обстрелам за прошедшую неделю. По сравнению с субботой количество выросло более чем на 40%, когда было выпущено 80 боеприпасов.
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела ВСу - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
Вчера, 19:49
"В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 18 минометных снарядов, по посёлку Красное – 8 артиллерийских снарядов, по посёлку Ленинский – 8 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" – два минометных и три артиллерийских снаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Щетиновка было выпущено 12 артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка с беспилотника сбросили 9 гранат. В Борисовском районе под обстрел попали окраины сёл Богун-Городок и Лозовая Рудка, где зафиксировано 9 и 7 прилетов соответственно. Село Новопетровка в Валуйском городском округе оказалось под обстрелом, было два попадания.
По данным губернатора, в Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 7 минометных снарядов. Также отмечается, что окраину села Дроновка в Грайворонском городском округе обстреляли 8 раз. В Краснояружском районе около сел Вязовое, Староселье и Теребрено были выпущены, соответственно, 2, 9 и 5 артиллерийских снарядов. Также было сообщено о подобном обстреле поселка Прилесье, где произошло 6 прилетов артиллерийских снарядов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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