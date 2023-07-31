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Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:50 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887282347.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 31.07.2023
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T07:50
2023-07-31T07:50
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
нато
макеевка
горловка
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). &quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред. ) по направлению: 6.15 - населенный пункт Камышевка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров&quot;, - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Затем по Донецку было выпущено еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В 6.20 по Макеевке выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка подверглась обстрелам украинских войск в 7.00, по ней выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230731/obstrel-1887265367.html
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донецк, сцкк, нато, макеевка, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, НАТО, Макеевка, Горловка
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

ВСУ выпустили по Донецку, Макеевке и Горловке 18 снарядов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред. ) по направлению: 6.15 - населенный пункт Камышевка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Затем по Донецку было выпущено еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
В 6.20 по Макеевке выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Горловка подверглась обстрелам украинских войск в 7.00, по ней выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка, где погиб мирный житель - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погиб мирный житель
00:36
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККНАТОМакеевкаГорловка
 
 
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