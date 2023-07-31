https://ria.ru/20230731/obstrel-1887282347.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 31.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T07:50

2023-07-31T07:50

2023-07-31T07:50

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

нато

макеевка

горловка

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов по Донецку, Макеевке и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред. ) по направлению: 6.15 - населенный пункт Камышевка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Затем по Донецку было выпущено еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров. В 6.20 по Макеевке выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка подверглась обстрелам украинских войск в 7.00, по ней выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230731/obstrel-1887265367.html

донецк

макеевка

горловка

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донецк, сцкк, нато, макеевка, горловка