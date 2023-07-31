https://ria.ru/20230731/obstrel-1887268609.html

Украинские войска выпустили 22 снаряда по территории ДНР

Украинские войска выпустили 22 снаряда по территории ДНР - РИА Новости, 31.07.2023

Украинские войска выпустили 22 снаряда по территории ДНР

Украинские войска после полуночи выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T02:01

2023-07-31T02:01

2023-07-31T02:01

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

украина

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска после полуночи выпустили 22 снаряда по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 0.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 0.00 - населенный пункт Камышевка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Позже по Куйбышевскому району города было выпущено еще семь снарядов того же калибра. Горловка подверглась обстрелам в 0.10, когда по ней выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра, и в 0.35, когда по ней выпустили еще пять снарядов того же калибра. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что Куйбышевский район города находится под массированным обстрелом со стороны украинских войск. Представительство также сообщало о двух пострадавших и одном погибшем мирном жителе в результате обстрела района. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230731/obstrel-1887265367.html

донецк

горловка

украина

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донецк, горловка, украина, алексей кулемзин (донецк), сцкк, нато