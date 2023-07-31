https://ria.ru/20230731/niger-1887328164.html

Некоторые страны ЭКОВАС готовы отправить войска в Нигер, сообщают СМИ

Некоторые страны ЭКОВАС готовы отправить войска в Нигер, сообщают СМИ - РИА Новости, 31.07.2023

Некоторые страны ЭКОВАС готовы отправить войска в Нигер, сообщают СМИ

Ряд стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили о готовности направить военные силы для проведения операции в Нигере в случае... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:21

2023-07-31T12:21

2023-07-31T12:21

в мире

нигер

ниамей

мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ряд стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили о готовности направить военные силы для проведения операции в Нигере в случае необходимости, сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники. "С нашей стороны часть наших солдат уже готовы к возможной военной операции и находятся недалеко от границы с Нигером", - заявил радиостанции нигерийский дипломат. Накануне глава комиссии ЭКОВАС Омар Алье Туре заявил, что сообщество дает неделю, чтобы в Нигере вернули к власти президента Мохамеда Базума, затем может применить "все меры", в том числе и военные. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат

https://ria.ru/20230731/niger-1887312658.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023