https://ria.ru/20230731/niger-1887271811.html

СМИ опубликовали первое фото президента Нигера с момента переворота

СМИ опубликовали первое фото президента Нигера с момента переворота - РИА Новости, 31.07.2023

СМИ опубликовали первое фото президента Нигера с момента переворота

Первое фото удерживаемого своей личной гвардией президента Нигера Мохамеда Базума продемонстрировал в своем эфире телеканал Al Arabiya. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T03:22

2023-07-31T03:22

2023-07-31T04:44

нигер

чад

мохамед базум

идрис деби

африканский союз

переворот в нигере — 2023

в мире

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ТУНИС, 31 июл - РИА Новости. Первое фото удерживаемого своей личной гвардией президента Нигера Мохамеда Базума продемонстрировал в своем эфире телеканал Al Arabiya. На фотографии рядом с улыбающимся Базумом можно увидеть временного президента соседнего Чада Махамата Идриса Деби. По данным телеканала, снимок сделан в резиденции Базума, где его и удерживает президентская гвардия. Ранее СМИ сообщали, что Деби отправился в Нигер с целью посредничества. Президентская гвардия в Нигере 26 июля объявила о смещении главы государства Мохамеда Базума. Позже о своей солидарности с президентской гвардией заявило командование вооруженных сил страны. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал 27 июля РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера и объявил себя главой сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Ранее мятежники объявили о закрытии границ страны и приостановке действия конституции. Тчиани, ставший новым правителем Нигера, обосновал переворот "ухудшением ситуации с безопасностью", которая была подорвана насилием джихадистских группировок.

https://ria.ru/20230730/myatezh-1887224819.html

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нигер, чад, мохамед базум, идрис деби, африканский союз, переворот в нигере — 2023, в мире