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СМИ опубликовали первое фото президента Нигера с момента переворота
СМИ опубликовали первое фото президента Нигера с момента переворота - РИА Новости, 31.07.2023
СМИ опубликовали первое фото президента Нигера с момента переворота
Первое фото удерживаемого своей личной гвардией президента Нигера Мохамеда Базума продемонстрировал в своем эфире телеканал Al Arabiya. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T03:22
2023-07-31T03:22
2023-07-31T04:44
нигер
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мохамед базум
идрис деби
африканский союз
переворот в нигере — 2023
в мире
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ТУНИС, 31 июл - РИА Новости. Первое фото удерживаемого своей личной гвардией президента Нигера Мохамеда Базума продемонстрировал в своем эфире телеканал Al Arabiya. На фотографии рядом с улыбающимся Базумом можно увидеть временного президента соседнего Чада Махамата Идриса Деби. По данным телеканала, снимок сделан в резиденции Базума, где его и удерживает президентская гвардия. Ранее СМИ сообщали, что Деби отправился в Нигер с целью посредничества. Президентская гвардия в Нигере 26 июля объявила о смещении главы государства Мохамеда Базума. Позже о своей солидарности с президентской гвардией заявило командование вооруженных сил страны. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал 27 июля РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера и объявил себя главой сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Ранее мятежники объявили о закрытии границ страны и приостановке действия конституции. Тчиани, ставший новым правителем Нигера, обосновал переворот "ухудшением ситуации с безопасностью", которая была подорвана насилием джихадистских группировок.
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нигер, чад, мохамед базум, идрис деби, африканский союз, переворот в нигере — 2023, в мире
Нигер, Чад, Мохамед Базум, Идрис Деби, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023, В мире
СМИ опубликовали первое фото президента Нигера с момента переворота
Телеканал Al Arabiya показал первое фото президента Нигера Базума с момента переворота
ТУНИС, 31 июл - РИА Новости.
Первое фото удерживаемого своей личной гвардией президента Нигера Мохамеда Базума продемонстрировал в своем эфире телеканал Al Arabiya
.
На фотографии рядом с улыбающимся Базумом можно увидеть временного президента соседнего Чада Махамата Идриса Деби. По данным телеканала, снимок сделан в резиденции Базума, где его и удерживает президентская гвардия.
Ранее СМИ сообщали, что Деби отправился в Нигер с целью посредничества.
Президентская гвардия в Нигере 26 июля объявила о смещении главы государства Мохамеда Базума. Позже о своей солидарности с президентской гвардией заявило командование вооруженных сил страны. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал 27 июля РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
В пятницу командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера и объявил себя главой сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Ранее мятежники объявили о закрытии границ страны и приостановке действия конституции. Тчиани, ставший новым правителем Нигера, обосновал переворот "ухудшением ситуации с безопасностью", которая была подорвана насилием джихадистских группировок.
СМИ: президент Чада направляется в Нигер для посредничества после мятежа