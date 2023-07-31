https://ria.ru/20230731/nepogoda-1887327285.html

В 17 регионах России во время непогоды погибли 11 человек

В 17 регионах России во время непогоды погибли 11 человек - РИА Новости, 31.07.2023

В 17 регионах России во время непогоды погибли 11 человек

В результате непогоды в 17 регионах РФ погибли, по уточненным данным, 11 человек, еще 71 пострадал, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:17

2023-07-31T12:17

2023-07-31T12:27

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В результате непогоды в 17 регионах РФ погибли, по уточненным данным, 11 человек, еще 71 пострадал, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На контроле находится ликвидация последствий прохождения опасных и неблагоприятных метеорологических явлений по территории 17 субъектов с выпадением обильных осадков и порывами ветра до 27 метров в секунду. Пострадали 82 человека, из них 11 погибли, 35 госпитализированы", - сказал собеседник агентства.В субботу в Татарстане и Марий Эл прошел ураган: грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра до 19-24 метров в секунду. Погибли девять жителей Татарстана, сообщали МЧС и местные власти, восемь из них - в палаточных лагерях на озерах Яльчик и Таир в Марий Эл из-за падения деревьев.

https://ria.ru/20230728/pogoda-1886883650.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия