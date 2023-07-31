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В 17 регионах России во время непогоды погибли 11 человек - РИА Новости, 31.07.2023
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12:17 31.07.2023 (обновлено: 12:27 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/nepogoda-1887327285.html
В 17 регионах России во время непогоды погибли 11 человек
В 17 регионах России во время непогоды погибли 11 человек - РИА Новости, 31.07.2023
В 17 регионах России во время непогоды погибли 11 человек
В результате непогоды в 17 регионах РФ погибли, по уточненным данным, 11 человек, еще 71 пострадал, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:17
2023-07-31T12:27
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В результате непогоды в 17 регионах РФ погибли, по уточненным данным, 11 человек, еще 71 пострадал, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На контроле находится ликвидация последствий прохождения опасных и неблагоприятных метеорологических явлений по территории 17 субъектов с выпадением обильных осадков и порывами ветра до 27 метров в секунду. Пострадали 82 человека, из них 11 погибли, 35 госпитализированы", - сказал собеседник агентства.В субботу в Татарстане и Марий Эл прошел ураган: грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра до 19-24 метров в секунду. Погибли девять жителей Татарстана, сообщали МЧС и местные власти, восемь из них - в палаточных лагерях на озерах Яльчик и Таир в Марий Эл из-за падения деревьев.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В 17 регионах России во время непогоды погибли 11 человек

МЧС: в 17 регионах России во время непогоды погибли 11 человек, 71 пострадал

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В результате непогоды в 17 регионах РФ погибли, по уточненным данным, 11 человек, еще 71 пострадал, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На контроле находится ликвидация последствий прохождения опасных и неблагоприятных метеорологических явлений по территории 17 субъектов с выпадением обильных осадков и порывами ветра до 27 метров в секунду. Пострадали 82 человека, из них 11 погибли, 35 госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
В субботу в Татарстане и Марий Эл прошел ураган: грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра до 19-24 метров в секунду. Погибли девять жителей Татарстана, сообщали МЧС и местные власти, восемь из них - в палаточных лагерях на озерах Яльчик и Таир в Марий Эл из-за падения деревьев.
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