Танкистов, остановивших атаку колонны ВСУ, наградят
Пушилин поручил наградить экипаж танка ВС России, остановившего атаку ВСУ
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж танка, который остановил атаку целой колонны бронетехники противника на запорожском направлении.
Он отметил, что видео с подвигом танкистов наделало шума "и у нас, и в стане врага".
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" С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей Республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Поразил семь единиц техники
Как рассказал ранее РИА Новости командир одного из российских подразделений, экипаж танка семь единиц бронетехники ВСУ в одном бою на запорожском направлении и вышел из боя без поражения машины.
Собеседник агентства сообщил, что средства воздушной разведки обнаружили выдвижение колонны бронетехники противника в сторону российских позиций. "В данном районе находилась наша машина, экипаж был направлен в район наката и принял бой. В результате танк поразил семь единиц техники, ещё несколько были поражены ПТУР и артиллерией. Машина вернулась, выйдя из боя без значительных повреждений", - рассказал он.
Контрнаступление ВСУ
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley.