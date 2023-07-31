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Танкистов, остановивших атаку колонны ВСУ, наградят - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:52 31.07.2023 (обновлено: 02:10 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/nagrada-1887267726.html
Танкистов, остановивших атаку колонны ВСУ, наградят
Танкистов, остановивших атаку колонны ВСУ, наградят - РИА Новости, 31.07.2023
Танкистов, остановивших атаку колонны ВСУ, наградят
Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж танка, который остановил атаку целой колонны бронетехники противника на запорожском направлении. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T01:52
2023-07-31T02:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж танка, который остановил атаку целой колонны бронетехники противника на запорожском направлении.Он отметил, что видео с подвигом танкистов наделало шума "и у нас, и в стане врага".&quot; С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей Республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется&quot;, - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Поразил семь единиц техникиКак рассказал ранее РИА Новости командир одного из российских подразделений, экипаж танка семь единиц бронетехники ВСУ в одном бою на запорожском направлении и вышел из боя без поражения машины.Собеседник агентства сообщил, что средства воздушной разведки обнаружили выдвижение колонны бронетехники противника в сторону российских позиций. "В данном районе находилась наша машина, экипаж был направлен в район наката и принял бой. В результате танк поразил семь единиц техники, ещё несколько были поражены ПТУР и артиллерией. Машина вернулась, выйдя из боя без значительных повреждений", - рассказал он.Контрнаступление ВСУУкраинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley.
https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887192946.html
https://ria.ru/20230728/tank-1886822069.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
Танкистов, остановивших атаку колонны ВСУ, наградят

Пушилин поручил наградить экипаж танка ВС России, остановившего атаку ВСУ

© Пушилин Д.В. / TelegramКадры, на которых танк останавливает атаку колонны украинской бронетехники
Кадры, на которых танк останавливает атаку колонны украинской бронетехники
© Пушилин Д.В. / Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин дал поручение наградить экипаж танка, который остановил атаку целой колонны бронетехники противника на запорожском направлении.
Он отметил, что видео с подвигом танкистов наделало шума "и у нас, и в стане врага".
© РИА НовостиКадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении
Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости
Кадры удара по колонне бронетехники противника на Запорожском направлении
«

" С учетом того, что командир данной дивизии имеет самое прямое отношение к освобождению населенных пунктов на севере нашей Республики, с учетом героизма экипажа танка, считаю необходимым отметить их государственными наградами Донецкой Народной Республики. Дал поручение по этому поводу, работа уже ведется", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Поразил семь единиц техники

Как рассказал ранее РИА Новости командир одного из российских подразделений, экипаж танка семь единиц бронетехники ВСУ в одном бою на запорожском направлении и вышел из боя без поражения машины.
Собеседник агентства сообщил, что средства воздушной разведки обнаружили выдвижение колонны бронетехники противника в сторону российских позиций. "В данном районе находилась наша машина, экипаж был направлен в район наката и принял бой. В результате танк поразил семь единиц техники, ещё несколько были поражены ПТУР и артиллерией. Машина вернулась, выйдя из боя без значительных повреждений", - рассказал он.
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Вчера, 13:19

Контрнаступление ВСУ

Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом этой операции. Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Министр обороны Сергей Шойгу 11 июля отмечал, что потери Киева на тот момент превысили 26 тысяч военных, 21 самолет и шесть вертолетов, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, в том числе 17 танков Leopard и 12 БМП Bradley.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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