https://ria.ru/20230731/muzyka-1887433781.html

На можайской ферме уверяют, что классическая музыка увеличивает надой коз

На можайской ферме уверяют, что классическая музыка увеличивает надой коз - РИА Новости, 31.07.2023

На можайской ферме уверяют, что классическая музыка увеличивает надой коз

На подмосковной ферме в Можайском городском округе включают козам классическую музыку для увеличения надоя, больше всего животным нравятся произведения Петра... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:40

2023-07-31T17:40

2023-07-31T17:40

московская область (подмосковье)

петр чайковский

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На подмосковной ферме в Можайском городском округе включают козам классическую музыку для увеличения надоя, больше всего животным нравятся произведения Петра Чайковского, в частности "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик", сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В качестве эксперимента на ферме "Александровский спас" козам включали разных классических композиторов, но больше всего им понравились произведения Петра Чайковского. Как отмечают на ферме, доение под классическую музыку практикуется уже несколько лет. За это время животным включали произведения Моцарта, Баха, Штрауса и других композиторов, но самым любимым произведением стал "Вальс цветов" из балета "Щелкунчик". Под него животные дают на несколько литров молока в день больше", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что на ферме производят около 20 наименований продуктов из козьего молока: сыры различных видов, творог, йогурты, которые потом реализуются в Подмосковье.

https://ria.ru/20230710/ferma-1883366825.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), петр чайковский