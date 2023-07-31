Служба безопасности Молдавии денонсировала соглашение о партнерстве с ФСБ
Служба информации и безопасности Молдавии денонсировала соглашение о партнерстве с ФСБ
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Служба информации и безопасности Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии сообщила в понедельник, что расторгла соглашение о партнерстве с Федеральной службой безопасности России и уведомила об этом российскую сторону.
"Сегодня, 31 июля, Служба информации и безопасности после начала необходимых юридических процедур денонсировала Соглашение о партнерстве с Федеральной службой безопасности Российской Федерации (ФСБ). Официальные уведомления направлены властям Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СИБ. В то же время молдавская спецслужба через МИД страны приняла меры для денонсации соглашения о сотрудничестве со Службой внешней разведки России.
В СИБ отметили, что с февраля 2022 года отношения со спецслужбами Российской Федерации были прекращены, в связи с чем приведенные договоренности не имеют практической применимости. "Более того, положения этих соглашений, подписанных в 1994 году, включая дополнительные протоколы, представляли собой правовые оговорки, на которые ссылалась Российская Федерация, чтобы аргументировать присутствие представителей российских спецслужб в районе левее Днестра в республике", - отметили в СИБ.
В среду в МИД Молдавии заявили о решении сократить количество российских дипломатов. Реакция министерства последовала после появления "расследования" журналистов портала Insider и Jurnal TV "о якобы шпионских действиях Российской Федерации в Молдавии". Вывод о "шпионаже" журналистами был сделан на основании того, что они насчитали на крыше посольства РФ в Кишиневе 28 антенн и спутниковых тарелок, а это, как утверждается, больше, чем число антенн, установленных на посольстве России в Бельгии.
Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Кишинев сознательно заводит отношения с РФ в очень жалкое состояние, руководство Молдавии рубит все канаты, но не находит поддержки населения. Действия Кишинева не останутся без взаимных шагов со стороны России, добавил он. В МИД РФ заявили, что решение Кишинева о сокращении дипломатического присутствия России в Молдавии ударит по молдавским гражданам, которые будут ограничены в получении российских консульских услуг.