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ВКС России получили партию модернизированных МиГ-31 - РИА Новости, 31.07.2023
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11:39 31.07.2023 (обновлено: 11:43 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/mig-31-1887317777.html
ВКС России получили партию модернизированных МиГ-31
ВКС России получили партию модернизированных МиГ-31 - РИА Новости, 31.07.2023
ВКС России получили партию модернизированных МиГ-31
Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала Минобороны РФ партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31, получивших... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:39
2023-07-31T11:43
безопасность
россия
юрий слюсарь
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
миг-31
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала Минобороны РФ партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31, получивших расширенные возможности, сообщили в пресс-службе корпорации. "Нижегородский авиационный завод "Сокол" Объединенной авиастроительной корпорации… передал Минобороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию. Работы выполнены в рамках гособоронзаказа. Самолеты отправлены на аэродромы постоянного базирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что вернувшиеся в строй истребители обладают теми же летно-техническими характеристиками, которые были заложены при их проектировании, но при этом получили "более широкие функции и возможности". Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого приводит пресс-служба, модернизация МиГ-31 является одной из основных компетенций и важнейшим направлением деятельности Нижегородского авиастроительного завода "Сокол". "Предприятие выполняет свои обязательства для обеспечения российской армии необходимой авиационной техникой. В дальнейшем работа продолжится в рамках исполнения контрактов текущего года", - добавил Слюсарь.
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безопасность, россия, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), миг-31
Безопасность, Россия, Юрий Слюсарь , Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), МиГ-31
ВКС России получили партию модернизированных МиГ-31

ОАК передала Минобороны партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала Минобороны РФ партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31, получивших расширенные возможности, сообщили в пресс-службе корпорации.
"Нижегородский авиационный завод "Сокол" Объединенной авиастроительной корпорации… передал Минобороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию. Работы выполнены в рамках гособоронзаказа. Самолеты отправлены на аэродромы постоянного базирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что вернувшиеся в строй истребители обладают теми же летно-техническими характеристиками, которые были заложены при их проектировании, но при этом получили "более широкие функции и возможности".
Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого приводит пресс-служба, модернизация МиГ-31 является одной из основных компетенций и важнейшим направлением деятельности Нижегородского авиастроительного завода "Сокол".
"Предприятие выполняет свои обязательства для обеспечения российской армии необходимой авиационной техникой. В дальнейшем работа продолжится в рамках исполнения контрактов текущего года", - добавил Слюсарь.
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БезопасностьРоссияЮрий СлюсарьОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)МиГ-31
 
 
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