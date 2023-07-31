https://ria.ru/20230731/mig-31-1887317777.html

ВКС России получили партию модернизированных МиГ-31

ВКС России получили партию модернизированных МиГ-31 - РИА Новости, 31.07.2023

ВКС России получили партию модернизированных МиГ-31

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала Минобороны РФ партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31, получивших... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:39

2023-07-31T11:39

2023-07-31T11:43

безопасность

россия

юрий слюсарь

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

миг-31

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала Минобороны РФ партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31, получивших расширенные возможности, сообщили в пресс-службе корпорации. "Нижегородский авиационный завод "Сокол" Объединенной авиастроительной корпорации… передал Минобороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию. Работы выполнены в рамках гособоронзаказа. Самолеты отправлены на аэродромы постоянного базирования", - говорится в сообщении. Отмечается, что вернувшиеся в строй истребители обладают теми же летно-техническими характеристиками, которые были заложены при их проектировании, но при этом получили "более широкие функции и возможности". Как отметил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого приводит пресс-служба, модернизация МиГ-31 является одной из основных компетенций и важнейшим направлением деятельности Нижегородского авиастроительного завода "Сокол". "Предприятие выполняет свои обязательства для обеспечения российской армии необходимой авиационной техникой. В дальнейшем работа продолжится в рамках исполнения контрактов текущего года", - добавил Слюсарь.

https://ria.ru/20230713/su-35-1883931779.html

россия

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Кирилл Волков

безопасность, россия, юрий слюсарь , объединенная авиастроительная корпорация (оак), миг-31