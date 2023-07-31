Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае достигло пяти человек - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 31.07.2023 (обновлено: 13:48 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/mi-8-1887329212.html
Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае достигло пяти человек
Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае достигло пяти человек - РИА Новости, 31.07.2023
Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае достигло пяти человек
Число погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай увеличилось до пяти человек: скончалась женщина, получившая ожоги до 95% поверхности... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T12:23
2023-07-31T13:48
происшествия
ми-8 амтш
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg
БАРНАУЛ, 31 июл - РИА Новости. Число погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай увеличилось до пяти человек: скончалась женщина, получившая ожоги до 95% поверхности тела, сообщила пресс-служба минздрава Алтайского края.В четверг в районе села Тюнгур Республики Алтай произошло крушение вертолета Ми-8Т с туристами, принадлежащего компании "Алтай Авиа". По предварительной версии, вертолет при посадке зацепил линию электропередачи и загорелся. На борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. МЧС сообщало о 4 погибших и 10 пострадавших. Троих пациентов санитарной авиацией доставили в соседний Алтайский край: женщину с ожогами 90-95% тела в крайне тяжелом состоянии, женщину с 80% ожогами тела и мужчина с ожогами тела 40% и различными травмами."Несмотря на старания врачей, одна из женщин в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95% в выходные скончалась. Состояние второй пациентки врачи также оценивают как крайне тяжелое. Мужчину после оказания необходимой медицинской помощи по профилю травматология сегодня также перевели из Больницы скорой медицинской помощи в Центр термических поражений", - говорится в сообщении минздрава.Уточняется, что барнаульские врачи координировали и координируют все свои действия с московскими специалистами.
https://ria.ru/20230727/vertolet-1886634696.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b1134c3d14f9befcced4b07c896140a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ми-8 амтш, алтайский край
Происшествия, Ми-8 АМТШ, Алтайский край
Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае достигло пяти человек

Минздрав: число погибших при крушении Ми-8 на Алтае увеличилось до пяти человек

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 31 июл - РИА Новости. Число погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай увеличилось до пяти человек: скончалась женщина, получившая ожоги до 95% поверхности тела, сообщила пресс-служба минздрава Алтайского края.
В четверг в районе села Тюнгур Республики Алтай произошло крушение вертолета Ми-8Т с туристами, принадлежащего компании "Алтай Авиа". По предварительной версии, вертолет при посадке зацепил линию электропередачи и загорелся. На борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. МЧС сообщало о 4 погибших и 10 пострадавших. Троих пациентов санитарной авиацией доставили в соседний Алтайский край: женщину с ожогами 90-95% тела в крайне тяжелом состоянии, женщину с 80% ожогами тела и мужчина с ожогами тела 40% и различными травмами.
"Несмотря на старания врачей, одна из женщин в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95% в выходные скончалась. Состояние второй пациентки врачи также оценивают как крайне тяжелое. Мужчину после оказания необходимой медицинской помощи по профилю травматология сегодня также перевели из Больницы скорой медицинской помощи в Центр термических поражений", - говорится в сообщении минздрава.
Уточняется, что барнаульские врачи координировали и координируют все свои действия с московскими специалистами.
Сотрудники МЧС на месте падения вертолета на Алтае - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Компания "Алтай Авиа" подтвердила, что упавший вертолет Ми-8 принадлежал ей
27 июля, 15:26
 
ПроисшествияМи-8 АМТШАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала