Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае достигло пяти человек
Минздрав: число погибших при крушении Ми-8 на Алтае увеличилось до пяти человек
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 31 июл - РИА Новости. Число погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай увеличилось до пяти человек: скончалась женщина, получившая ожоги до 95% поверхности тела, сообщила пресс-служба минздрава Алтайского края.
В четверг в районе села Тюнгур Республики Алтай произошло крушение вертолета Ми-8Т с туристами, принадлежащего компании "Алтай Авиа". По предварительной версии, вертолет при посадке зацепил линию электропередачи и загорелся. На борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. МЧС сообщало о 4 погибших и 10 пострадавших. Троих пациентов санитарной авиацией доставили в соседний Алтайский край: женщину с ожогами 90-95% тела в крайне тяжелом состоянии, женщину с 80% ожогами тела и мужчина с ожогами тела 40% и различными травмами.
"Несмотря на старания врачей, одна из женщин в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95% в выходные скончалась. Состояние второй пациентки врачи также оценивают как крайне тяжелое. Мужчину после оказания необходимой медицинской помощи по профилю травматология сегодня также перевели из Больницы скорой медицинской помощи в Центр термических поражений", - говорится в сообщении минздрава.
Уточняется, что барнаульские врачи координировали и координируют все свои действия с московскими специалистами.