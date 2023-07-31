https://ria.ru/20230731/mi-8-1887329212.html

Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае достигло пяти человек

Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае достигло пяти человек - РИА Новости, 31.07.2023

Число погибших при крушении Ми-8 на Алтае достигло пяти человек

Число погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай увеличилось до пяти человек: скончалась женщина, получившая ожоги до 95% поверхности... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:23

2023-07-31T12:23

2023-07-31T13:48

происшествия

ми-8 амтш

алтайский край

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БАРНАУЛ, 31 июл - РИА Новости. Число погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай увеличилось до пяти человек: скончалась женщина, получившая ожоги до 95% поверхности тела, сообщила пресс-служба минздрава Алтайского края.В четверг в районе села Тюнгур Республики Алтай произошло крушение вертолета Ми-8Т с туристами, принадлежащего компании "Алтай Авиа". По предварительной версии, вертолет при посадке зацепил линию электропередачи и загорелся. На борту было 16 человек, трое из них - члены экипажа. МЧС сообщало о 4 погибших и 10 пострадавших. Троих пациентов санитарной авиацией доставили в соседний Алтайский край: женщину с ожогами 90-95% тела в крайне тяжелом состоянии, женщину с 80% ожогами тела и мужчина с ожогами тела 40% и различными травмами."Несмотря на старания врачей, одна из женщин в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95% в выходные скончалась. Состояние второй пациентки врачи также оценивают как крайне тяжелое. Мужчину после оказания необходимой медицинской помощи по профилю травматология сегодня также перевели из Больницы скорой медицинской помощи в Центр термических поражений", - говорится в сообщении минздрава.Уточняется, что барнаульские врачи координировали и координируют все свои действия с московскими специалистами.

https://ria.ru/20230727/vertolet-1886634696.html

алтайский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ми-8 амтш, алтайский край