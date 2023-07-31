Украинцев заставляют совершить духовное самоубийство, заявил Медведчук
Медведчук: Украина потеряла государственность и суверенитет, теперь она теряет духовность
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украина потеряла не только государственность и суверенитет, сейчас она теряет духовность, украинцев заставляют совершить самоубийство и тратят на это миллиарды долларов, заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим".
«
"В России празднуют 1035 лет крещения Руси. На Украине Зеленского эту дату намеренно хотят забыть. Ведь в 988 году крестили Русь, а не Украину, и весь этот процесс ознаменовал рождение из разрозненных племен нового великого народа, новой культуры и традиций, пошел отсчет новой истории, той самой, которую нынешняя преступная власть хочет стереть из памяти людей", - написал Медведчук.
По его словам, сейчас этот процесс хотят повернуть вспять, сделать из украинцев "набор злобных кровожадных племен, поклоняющихся идолам и истуканам". Он напомнил, что канонической Украинской православной церкви сегодня отбирают земли, храмы, открывают ела на священников.
«
"Украина потеряла не только государственность, так как по факту преступных действий Зеленского потеряла свой суверенитет и независимость, она теряет основу духовности и нравственности своего народа. Ведь государственность и нравственность тесно связаны между собой", - отметил Медведчук. Он напомнил, что "украинец" означает "живущий на окраине Руси, а само название "Украина" произошло от слова "окраина", и сначала "обозначало любое русское пограничье, где бы оно ни находилось".
«
"Не могут украинцы жить лучше, если будут уничтожены славянские и православные корни. Ведь эти корни составляют основу существования не только русских, белорусов, но и самих украинцев. Сегодня украинцев заставляют совершить самоубийство в чужих интересах, не только в прямом физическом, но и в духовном плане. Над этим работают десятки тысяч опытных манипуляторов, в это вкладываются миллиарды долларов", - написал Медведчук. Он добавил, что исторический процесс вспять не повернешь, "какая беда ни пришла бы на Русь, она, с Божьей помощью, оживает, воссоединяется и преображается, и этот процесс не остановить".