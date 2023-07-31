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Украинцев заставляют совершить духовное самоубийство, заявил Медведчук - РИА Новости, 31.07.2023
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19:25 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/medvedchuk-1887462574.html
Украинцев заставляют совершить духовное самоубийство, заявил Медведчук
Украинцев заставляют совершить духовное самоубийство, заявил Медведчук - РИА Новости, 31.07.2023
Украинцев заставляют совершить духовное самоубийство, заявил Медведчук
Украина потеряла не только государственность и суверенитет, сейчас она теряет духовность, украинцев заставляют совершить самоубийство и тратят на это миллиарды... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T19:25
2023-07-31T19:25
украина
россия
виктор медведчук
украинская православная церковь
в мире
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украина потеряла не только государственность и суверенитет, сейчас она теряет духовность, украинцев заставляют совершить самоубийство и тратят на это миллиарды долларов, заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим".&quot;В России празднуют 1035 лет крещения Руси. На Украине Зеленского эту дату намеренно хотят забыть. Ведь в 988 году крестили Русь, а не Украину, и весь этот процесс ознаменовал рождение из разрозненных племен нового великого народа, новой культуры и традиций, пошел отсчет новой истории, той самой, которую нынешняя преступная власть хочет стереть из памяти людей&quot;, - написал Медведчук.По его словам, сейчас этот процесс хотят повернуть вспять, сделать из украинцев "набор злобных кровожадных племен, поклоняющихся идолам и истуканам". Он напомнил, что канонической Украинской православной церкви сегодня отбирают земли, храмы, открывают ела на священников. "Украина потеряла не только государственность, так как по факту преступных действий Зеленского потеряла свой суверенитет и независимость, она теряет основу духовности и нравственности своего народа. Ведь государственность и нравственность тесно связаны между собой", - отметил Медведчук. Он напомнил, что "украинец" означает "живущий на окраине Руси, а само название "Украина" произошло от слова "окраина", и сначала "обозначало любое русское пограничье, где бы оно ни находилось". "Не могут украинцы жить лучше, если будут уничтожены славянские и православные корни. Ведь эти корни составляют основу существования не только русских, белорусов, но и самих украинцев. Сегодня украинцев заставляют совершить самоубийство в чужих интересах, не только в прямом физическом, но и в духовном плане. Над этим работают десятки тысяч опытных манипуляторов, в это вкладываются миллиарды долларов", - написал Медведчук. Он добавил, что исторический процесс вспять не повернешь, "какая беда ни пришла бы на Русь, она, с Божьей помощью, оживает, воссоединяется и преображается, и этот процесс не остановить".
https://ria.ru/20230727/ukraina-1886630614.html
https://ria.ru/20230724/zelenskiy-1886050180.html
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украина, россия, виктор медведчук, украинская православная церковь, в мире
Украина, Россия, Виктор Медведчук, Украинская православная церковь, В мире
Украинцев заставляют совершить духовное самоубийство, заявил Медведчук

Медведчук: Украина потеряла государственность и суверенитет, теперь она теряет духовность

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украина потеряла не только государственность и суверенитет, сейчас она теряет духовность, украинцев заставляют совершить самоубийство и тратят на это миллиарды долларов, заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим".
«

России празднуют 1035 лет крещения Руси. На Украине Зеленского эту дату намеренно хотят забыть. Ведь в 988 году крестили Русь, а не Украину, и весь этот процесс ознаменовал рождение из разрозненных племен нового великого народа, новой культуры и традиций, пошел отсчет новой истории, той самой, которую нынешняя преступная власть хочет стереть из памяти людей", - написал Медведчук.

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По его словам, сейчас этот процесс хотят повернуть вспять, сделать из украинцев "набор злобных кровожадных племен, поклоняющихся идолам и истуканам". Он напомнил, что канонической Украинской православной церкви сегодня отбирают земли, храмы, открывают ела на священников.
«
"Украина потеряла не только государственность, так как по факту преступных действий Зеленского потеряла свой суверенитет и независимость, она теряет основу духовности и нравственности своего народа. Ведь государственность и нравственность тесно связаны между собой", - отметил Медведчук. Он напомнил, что "украинец" означает "живущий на окраине Руси, а само название "Украина" произошло от слова "окраина", и сначала "обозначало любое русское пограничье, где бы оно ни находилось".
«
"Не могут украинцы жить лучше, если будут уничтожены славянские и православные корни. Ведь эти корни составляют основу существования не только русских, белорусов, но и самих украинцев. Сегодня украинцев заставляют совершить самоубийство в чужих интересах, не только в прямом физическом, но и в духовном плане. Над этим работают десятки тысяч опытных манипуляторов, в это вкладываются миллиарды долларов", - написал Медведчук. Он добавил, что исторический процесс вспять не повернешь, "какая беда ни пришла бы на Русь, она, с Божьей помощью, оживает, воссоединяется и преображается, и этот процесс не остановить".
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