https://ria.ru/20230731/medvedchuk-1887462574.html

Украинцев заставляют совершить духовное самоубийство, заявил Медведчук

Украинцев заставляют совершить духовное самоубийство, заявил Медведчук - РИА Новости, 31.07.2023

Украинцев заставляют совершить духовное самоубийство, заявил Медведчук

Украина потеряла не только государственность и суверенитет, сейчас она теряет духовность, украинцев заставляют совершить самоубийство и тратят на это миллиарды... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T19:25

2023-07-31T19:25

2023-07-31T19:25

украина

россия

виктор медведчук

украинская православная церковь

в мире

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Украина потеряла не только государственность и суверенитет, сейчас она теряет духовность, украинцев заставляют совершить самоубийство и тратят на это миллиарды долларов, заявил украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим"."В России празднуют 1035 лет крещения Руси. На Украине Зеленского эту дату намеренно хотят забыть. Ведь в 988 году крестили Русь, а не Украину, и весь этот процесс ознаменовал рождение из разрозненных племен нового великого народа, новой культуры и традиций, пошел отсчет новой истории, той самой, которую нынешняя преступная власть хочет стереть из памяти людей", - написал Медведчук.По его словам, сейчас этот процесс хотят повернуть вспять, сделать из украинцев "набор злобных кровожадных племен, поклоняющихся идолам и истуканам". Он напомнил, что канонической Украинской православной церкви сегодня отбирают земли, храмы, открывают ела на священников. "Украина потеряла не только государственность, так как по факту преступных действий Зеленского потеряла свой суверенитет и независимость, она теряет основу духовности и нравственности своего народа. Ведь государственность и нравственность тесно связаны между собой", - отметил Медведчук. Он напомнил, что "украинец" означает "живущий на окраине Руси, а само название "Украина" произошло от слова "окраина", и сначала "обозначало любое русское пограничье, где бы оно ни находилось". "Не могут украинцы жить лучше, если будут уничтожены славянские и православные корни. Ведь эти корни составляют основу существования не только русских, белорусов, но и самих украинцев. Сегодня украинцев заставляют совершить самоубийство в чужих интересах, не только в прямом физическом, но и в духовном плане. Над этим работают десятки тысяч опытных манипуляторов, в это вкладываются миллиарды долларов", - написал Медведчук. Он добавил, что исторический процесс вспять не повернешь, "какая беда ни пришла бы на Русь, она, с Божьей помощью, оживает, воссоединяется и преображается, и этот процесс не остановить".

https://ria.ru/20230727/ukraina-1886630614.html

https://ria.ru/20230724/zelenskiy-1886050180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, виктор медведчук, украинская православная церковь, в мире