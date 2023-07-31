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Волонтеры из Сочи отправили более ста килограммов меда в зону спецоперации - РИА Новости, 31.07.2023
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14:05 31.07.2023 (обновлено: 14:06 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/med-1887357679.html
Волонтеры из Сочи отправили более ста килограммов меда в зону спецоперации
Волонтеры из Сочи отправили более ста килограммов меда в зону спецоперации - РИА Новости, 31.07.2023
Волонтеры из Сочи отправили более ста килограммов меда в зону спецоперации
Более 100 килограммов меда, варенье из киви и фейхоа отправили волонтеры из Сочи в новые регионы России, сейчас они собирают вещи и продукты для очередной... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:05
2023-07-31T14:06
надежные люди
сочи
луганская народная республика
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СОЧИ, 31 июл - РИА Новости. Более 100 килограммов меда, варенье из киви и фейхоа отправили волонтеры из Сочи в новые регионы России, сейчас они собирают вещи и продукты для очередной отправки гуманитарной помощи, рассказала РИА Новости директор АО сельскохозяйственная фирма "Победа" Татьяна Цейтер. Помощь участникам специальной военной операции оказывается ею совместно с волонтерами с января 2023 года. Как говорит Цейтер, в организации по сбору гуманитарной помощи принимают участие неравнодушные сочинцы, пенсионеры, предприниматели. Впервые о необходимости оказать помощь участникам СВО Цейтер сообщила сочинский фельдшер, которая организовала на курорте группу поддержки, после того как побывала в новых регионах России. "В начале января мне позвонила Валентина Петровна Кротько, фельдшер Сочинской скорой помощи, попросила помощи. В ЛНР, Марковском районе срочно организовывают госпиталь в клубе, там необходимо помочь. Я сразу же не задумываясь бросила клич и перечень предпринимателям и жителям поселка Головинка (Лазаревский район Сочи - ред.) Жители очень быстро отреагировали, а как можно по-другому? Ведь там наши братья, сыновья и внуки воюют за нас, а мы должны работать в тылу и помогать им и поддерживать", - сказала Цейтер. Она отметила, что российские солдаты, которые находятся в зоне специальной военной операции часто просят сладкое, поэтому волонтеры собрали в том числе мёд, который производит сочинский пчеловод. "В баночках был отправлен мёд более 100 килограмм, варенье из киви и фейхоа", - рассказала Цейтер. Она подчеркнула, что это не последняя посылка, которую отправляют из Сочи в новые регионы страны, помощь оказывается систематически, поэтому сейчас волонтеры готовятся к очередной отправке. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
https://ria.ru/20230725/pomosch-1886206796.html
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сочи, луганская народная республика
Надежные люди, Сочи, Луганская Народная Республика
Волонтеры из Сочи отправили более ста килограммов меда в зону спецоперации

Волонтеры из Сочи отправили сто килограммов меда в зону СВО и собирают новую гумпомощь

© Фото : предоставлено Татьяной ЦейтерВолонтеры из Сочи отправили более 100 кг меда в зону СВО и собирают новую гумпомощь
Волонтеры из Сочи отправили более 100 кг меда в зону СВО и собирают новую гумпомощь - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : предоставлено Татьяной Цейтер
Волонтеры из Сочи отправили более 100 кг меда в зону СВО и собирают новую гумпомощь
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 июл - РИА Новости. Более 100 килограммов меда, варенье из киви и фейхоа отправили волонтеры из Сочи в новые регионы России, сейчас они собирают вещи и продукты для очередной отправки гуманитарной помощи, рассказала РИА Новости директор АО сельскохозяйственная фирма "Победа" Татьяна Цейтер.
Помощь участникам специальной военной операции оказывается ею совместно с волонтерами с января 2023 года. Как говорит Цейтер, в организации по сбору гуманитарной помощи принимают участие неравнодушные сочинцы, пенсионеры, предприниматели.
Фельдшер из Сочи с волонтёрами отправили 25 т помощи в новые регионы России
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25 июля, 16:22
Впервые о необходимости оказать помощь участникам СВО Цейтер сообщила сочинский фельдшер, которая организовала на курорте группу поддержки, после того как побывала в новых регионах России.
"В начале января мне позвонила Валентина Петровна Кротько, фельдшер Сочинской скорой помощи, попросила помощи. В ЛНР, Марковском районе срочно организовывают госпиталь в клубе, там необходимо помочь. Я сразу же не задумываясь бросила клич и перечень предпринимателям и жителям поселка Головинка (Лазаревский район Сочи - ред.) Жители очень быстро отреагировали, а как можно по-другому? Ведь там наши братья, сыновья и внуки воюют за нас, а мы должны работать в тылу и помогать им и поддерживать", - сказала Цейтер.
Она отметила, что российские солдаты, которые находятся в зоне специальной военной операции часто просят сладкое, поэтому волонтеры собрали в том числе мёд, который производит сочинский пчеловод. "В баночках был отправлен мёд более 100 килограмм, варенье из киви и фейхоа", - рассказала Цейтер.
Она подчеркнула, что это не последняя посылка, которую отправляют из Сочи в новые регионы страны, помощь оказывается систематически, поэтому сейчас волонтеры готовятся к очередной отправке.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
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Надежные людиСочиЛуганская Народная Республика
 
 
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