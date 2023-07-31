https://ria.ru/20230731/med-1887357679.html

Волонтеры из Сочи отправили более ста килограммов меда в зону спецоперации

Волонтеры из Сочи отправили более ста килограммов меда в зону спецоперации - РИА Новости, 31.07.2023

Волонтеры из Сочи отправили более ста килограммов меда в зону спецоперации

Более 100 килограммов меда, варенье из киви и фейхоа отправили волонтеры из Сочи в новые регионы России, сейчас они собирают вещи и продукты для очередной... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:05

2023-07-31T14:05

2023-07-31T14:06

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СОЧИ, 31 июл - РИА Новости. Более 100 килограммов меда, варенье из киви и фейхоа отправили волонтеры из Сочи в новые регионы России, сейчас они собирают вещи и продукты для очередной отправки гуманитарной помощи, рассказала РИА Новости директор АО сельскохозяйственная фирма "Победа" Татьяна Цейтер. Помощь участникам специальной военной операции оказывается ею совместно с волонтерами с января 2023 года. Как говорит Цейтер, в организации по сбору гуманитарной помощи принимают участие неравнодушные сочинцы, пенсионеры, предприниматели. Впервые о необходимости оказать помощь участникам СВО Цейтер сообщила сочинский фельдшер, которая организовала на курорте группу поддержки, после того как побывала в новых регионах России. "В начале января мне позвонила Валентина Петровна Кротько, фельдшер Сочинской скорой помощи, попросила помощи. В ЛНР, Марковском районе срочно организовывают госпиталь в клубе, там необходимо помочь. Я сразу же не задумываясь бросила клич и перечень предпринимателям и жителям поселка Головинка (Лазаревский район Сочи - ред.) Жители очень быстро отреагировали, а как можно по-другому? Ведь там наши братья, сыновья и внуки воюют за нас, а мы должны работать в тылу и помогать им и поддерживать", - сказала Цейтер. Она отметила, что российские солдаты, которые находятся в зоне специальной военной операции часто просят сладкое, поэтому волонтеры собрали в том числе мёд, который производит сочинский пчеловод. "В баночках был отправлен мёд более 100 килограмм, варенье из киви и фейхоа", - рассказала Цейтер. Она подчеркнула, что это не последняя посылка, которую отправляют из Сочи в новые регионы страны, помощь оказывается систематически, поэтому сейчас волонтеры готовятся к очередной отправке. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.

https://ria.ru/20230725/pomosch-1886206796.html

https://ria.ru/20230630/odezhda-1881513593.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, луганская народная республика