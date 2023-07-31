https://ria.ru/20230731/marikhuana-1887443185.html
СМИ: британский стратег по борьбе с наркотиками зависим от марихуаны
СМИ: британский стратег по борьбе с наркотиками зависим от марихуаны - РИА Новости, 31.07.2023
СМИ: британский стратег по борьбе с наркотиками зависим от марихуаны
Коммандер полиции Лондона и автор британской стратегии полиции по борьбе с наркотиками Джулиан Беннет имеет серьезную зависимость от марихуаны, он ежедневно... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T18:08
2023-07-31T18:08
2023-07-31T18:15
в мире
лондон
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Коммандер полиции Лондона и автор британской стратегии полиции по борьбе с наркотиками Джулиан Беннет имеет серьезную зависимость от марихуаны, он ежедневно употреблял ее перед работой, передает британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление свидетеля по делу. По данным телеканала, Беннет обвиняется в том, что он употреблял марихуану, ЛСД и галюциногенные грибы в период с февраля 2019 года по июль 2020 года. Ему также вменяют в вину, что в июле 2020 года он отказался сдать анализ на наличие наркотических веществ и солгал, заявив, что употребляет каннабис в медицинских целях. Как сообщается, если обвинения будут доказаны, он может быть уволен. "Когда он выходил из ванной (с утра - ред.), он уже курил. Из-за его странного поведения, я думала, что он наркодилер", - заявила Шейла Гомес, которая жила в квартире Беннета до конца 2019 года. Как отметила свидетельница во время слушаний по делу, у Беннета "очень серьезная" зависимость от марихуаны, он употреблял ее ежедневно и перед работой. Она также отметила, что его квартира была "центром для проведения вечеринок", а когда в квартире воцарился беспорядок, она была вынуждена съехать.
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в мире, лондон
СМИ: британский стратег по борьбе с наркотиками зависим от марихуаны
Sky News: автор британской стратегии по борьбе с наркотиками серьезно зависим от марихуаны
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Коммандер полиции Лондона и автор британской стратегии полиции по борьбе с наркотиками Джулиан Беннет имеет серьезную зависимость от марихуаны, он ежедневно употреблял ее перед работой, передает
британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление свидетеля по делу.
По данным телеканала, Беннет обвиняется в том, что он употреблял марихуану, ЛСД и галюциногенные грибы в период с февраля 2019 года по июль 2020 года. Ему также вменяют в вину, что в июле 2020 года он отказался сдать анализ на наличие наркотических веществ и солгал, заявив, что употребляет каннабис в медицинских целях. Как сообщается, если обвинения будут доказаны, он может быть уволен.
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"Когда он выходил из ванной (с утра - ред.), он уже курил. Из-за его странного поведения, я думала, что он наркодилер", - заявила Шейла Гомес, которая жила в квартире Беннета до конца 2019 года.
Как отметила свидетельница во время слушаний по делу, у Беннета "очень серьезная" зависимость от марихуаны, он употреблял ее ежедневно и перед работой. Она также отметила, что его квартира была "центром для проведения вечеринок", а когда в квартире воцарился беспорядок, она была вынуждена съехать.
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