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В лагере под Тулой число заболевших детей и взрослых выросло до 27 - РИА Новости, 31.07.2023
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15:24 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/lager-1887377825.html
В лагере под Тулой число заболевших детей и взрослых выросло до 27
В лагере под Тулой число заболевших детей и взрослых выросло до 27 - РИА Новости, 31.07.2023
В лагере под Тулой число заболевших детей и взрослых выросло до 27
Восемнадцать детей и девять взрослых заболели в оздоровительном лагере в Тульской области, у них рвота, диарея и повышенная температура, сообщает СУСК России по РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:24
2023-07-31T15:24
происшествия
тульская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
тула
здоровье - общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Восемнадцать детей и девять взрослых заболели в оздоровительном лагере в Тульской области, у них рвота, диарея и повышенная температура, сообщает СУСК России по региону. Ранее в понедельник прокуратура Тульской области сообщила, что предварительно десять детей из разных отрядов оздоровительного лагеря имени Саши Чекалина пожаловались на рвоту. Разбираться в ситуации на месте выехали прокуратура, следственные органы, медики, специалисты Роспотребнадзора. СУСК России по Тульской области сообщает предварительные итоги проверки. "По предварительным данным, 30 июля 2023 года у 18 детей в возрасте от 7 до 14 лет и 9 взрослых, находящихся в оздоровительном лагере… ухудшилось состояние здоровья, появилась рвота, диарея и повышение температуры тела. Известно, что дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой. В настоящее время состояние детей удовлетворительное", - говорится в сообщении. Следствие выясняет причину ухудшения самочувствия обитателей лагеря.
https://ria.ru/20230730/lager-1887212321.html
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происшествия, тульская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, тула, здоровье - общество
Происшествия, Тульская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Тула, Здоровье - Общество
В лагере под Тулой число заболевших детей и взрослых выросло до 27

Восемнадцать детей и девять взрослых заболели в оздоровительном лагере под Тулой

© Фото : Роспотребнадзор Нижегородская область/TelegramСотрудница Управления Роспотребнадзора
Сотрудница Управления Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Роспотребнадзор Нижегородская область/Telegram
Сотрудница Управления Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Восемнадцать детей и девять взрослых заболели в оздоровительном лагере в Тульской области, у них рвота, диарея и повышенная температура, сообщает СУСК России по региону.
Ранее в понедельник прокуратура Тульской области сообщила, что предварительно десять детей из разных отрядов оздоровительного лагеря имени Саши Чекалина пожаловались на рвоту. Разбираться в ситуации на месте выехали прокуратура, следственные органы, медики, специалисты Роспотребнадзора.
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СУСК России по Тульской области сообщает предварительные итоги проверки.
«
"По предварительным данным, 30 июля 2023 года у 18 детей в возрасте от 7 до 14 лет и 9 взрослых, находящихся в оздоровительном лагере… ухудшилось состояние здоровья, появилась рвота, диарея и повышение температуры тела. Известно, что дети находились в разных отрядах, однако питались и пили воду в одной столовой. В настоящее время состояние детей удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Следствие выясняет причину ухудшения самочувствия обитателей лагеря.
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ПроисшествияТульская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияТулаЗдоровье - Общество
 
 
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