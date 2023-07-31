https://ria.ru/20230731/kvadrokoptery-1887424069.html
Новгородские компании купили восемь квадрокоптеров для бойцов СВО
Новгородские компании купили восемь квадрокоптеров для бойцов СВО - РИА Новости, 31.07.2023
Новгородские компании купили восемь квадрокоптеров для бойцов СВО
Новгородские компании купили для военнослужащих 234-го полка восемь квадрокоптеров, потратив 1,7 миллиона рублей, сообщил предприниматель Павел Гальченко в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:24
2023-07-31T17:24
2023-07-31T17:24
надежные люди
новгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392675_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e58ccc0f6459fa0fc944f3ce5bc616f.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Новгородские компании купили для военнослужащих 234-го полка восемь квадрокоптеров, потратив 1,7 миллиона рублей, сообщил предприниматель Павел Гальченко в телеграм-канале "СВОих не бросаем". Гальченко уточнил, что шесть квадрокоптеров купил владелец компании "Волховец" Игорь Прокофьев, один дрон приобрел руководитель "Новгородского водоканала" Сергей Золотарев и еще один - офицер Михаил Назин, который начинал проходить службу в 234-м полку. Осуществить закупку помог областной фонд "Сохрани жизнь". "Благодаря помощи и поддержке неравнодушных людей, новгородцев и не только, нам удается помогать! Конкретно для 234-го полка была осуществлена закупка на 1,7 млн рублей. Это шесть Mavic 3 в комплектации Fly Combo с дополнительными аккумуляторами и лопастями, один Mavic 3 Classic и один Autel. Эти вещи (квадрокоптеры – ред.) очень необходимы, это расходный материал, к сожалению, его не хватает на фронте", - рассказал Гальченко. Сегодня квадрокоптеры вместе с многочисленными посылками будут отправлены фурой в зону проведения спецоперации. В конце июня новгородские предприниматели уже отправляли бойцам СВО шесть дронов.
https://ria.ru/20230714/gumpomosch-1884213059.html
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854392675_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_139fb8e889d63881d370d13d2dffb4f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область
Надежные люди, Новгородская область
Новгородские компании купили восемь квадрокоптеров для бойцов СВО
Новгородские компании купили восемь квадрокоптеров для бойцов в зоне спецоперации
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Новгородские компании купили для военнослужащих 234-го полка восемь квадрокоптеров, потратив 1,7 миллиона рублей, сообщил предприниматель Павел Гальченко в телеграм-канале "СВОих не бросаем".
Гальченко уточнил, что шесть квадрокоптеров купил владелец компании "Волховец" Игорь Прокофьев, один дрон приобрел руководитель "Новгородского водоканала" Сергей Золотарев и еще один - офицер Михаил Назин, который начинал проходить службу в 234-м полку. Осуществить закупку помог областной фонд "Сохрани жизнь".
«
"Благодаря помощи и поддержке неравнодушных людей, новгородцев и не только, нам удается помогать! Конкретно для 234-го полка была осуществлена закупка на 1,7 млн рублей. Это шесть Mavic 3 в комплектации Fly Combo с дополнительными аккумуляторами и лопастями, один Mavic 3 Classic и один Autel. Эти вещи (квадрокоптеры – ред.) очень необходимы, это расходный материал, к сожалению, его не хватает на фронте", - рассказал Гальченко.
Сегодня квадрокоптеры вместе с многочисленными посылками будут отправлены фурой в зону проведения спецоперации.
В конце июня новгородские предприниматели уже отправляли бойцам СВО шесть дронов.
Новгородская область отправит три фуры с гумпомощью в Запорожье