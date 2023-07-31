https://ria.ru/20230731/kvadrokoptery-1887424069.html

Новгородские компании купили восемь квадрокоптеров для бойцов СВО

Новгородские компании купили восемь квадрокоптеров для бойцов СВО - РИА Новости, 31.07.2023

Новгородские компании купили восемь квадрокоптеров для бойцов СВО

Новгородские компании купили для военнослужащих 234-го полка восемь квадрокоптеров, потратив 1,7 миллиона рублей, сообщил предприниматель Павел Гальченко в... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:24

2023-07-31T17:24

2023-07-31T17:24

надежные люди

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Новгородские компании купили для военнослужащих 234-го полка восемь квадрокоптеров, потратив 1,7 миллиона рублей, сообщил предприниматель Павел Гальченко в телеграм-канале "СВОих не бросаем". Гальченко уточнил, что шесть квадрокоптеров купил владелец компании "Волховец" Игорь Прокофьев, один дрон приобрел руководитель "Новгородского водоканала" Сергей Золотарев и еще один - офицер Михаил Назин, который начинал проходить службу в 234-м полку. Осуществить закупку помог областной фонд "Сохрани жизнь". "Благодаря помощи и поддержке неравнодушных людей, новгородцев и не только, нам удается помогать! Конкретно для 234-го полка была осуществлена закупка на 1,7 млн рублей. Это шесть Mavic 3 в комплектации Fly Combo с дополнительными аккумуляторами и лопастями, один Mavic 3 Classic и один Autel. Эти вещи (квадрокоптеры – ред.) очень необходимы, это расходный материал, к сожалению, его не хватает на фронте", - рассказал Гальченко. Сегодня квадрокоптеры вместе с многочисленными посылками будут отправлены фурой в зону проведения спецоперации. В конце июня новгородские предприниматели уже отправляли бойцам СВО шесть дронов.

https://ria.ru/20230714/gumpomosch-1884213059.html

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новгородская область