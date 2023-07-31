https://ria.ru/20230731/kultura-1887276236.html

В Большом театре высказались о попытках Запада запретить русскую культуру

В Большом театре высказались о попытках Запада запретить русскую культуру - РИА Новости, 31.07.2023

В Большом театре высказались о попытках Запада запретить русскую культуру

Художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев в интервью РИА Новости назвал абсурдом попытки западных стран запретить русскую... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T05:52

2023-07-31T05:52

2023-07-31T05:52

культура

махар вазиев

большой театр

китай

европа

россия

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ПЕКИН, 31 июл - РИА Новости. Художественный руководитель балетной труппы Большого театра Махар Вазиев в интервью РИА Новости назвал абсурдом попытки западных стран запретить русскую культуру, а также отметил, что многие деятели культуры европейских стран продолжают общаться с ним, несмотря на давление. "Это абсурд какой-то, когда пытаются искусственным образом в некоторых странах затормозить, заглушить, не давать возможность русской культуре проявлять себя", - сказал Вазиев. По его словам, когда подобные запреты касаются искусства и сферы культуры, то это уже становится "проявлением не просто слабости, а какой-то истерики". "Когда вы запрещаете русскую литературу, русскую культуру, русских композиторов, российских исполнителей, дирижеров, пианистов, певцов, артистов балета и так далее, это граничит с какой-то шизофренией", - считает маэстро. Он также рассказал, что те деятели культуры в Европе, которые ранее работали с Большим театром, сейчас тоже не прекратили с ним общаться. "То, что они хотят с нами работать - да. Я каждый день с ними на связи. Да, им запрещают, им угрожают тем, что с ними разорвут контракты на местах, где они живут и так далее. Ну, это какие-то странные методы для деятелей культуры (в европейский странах - ред.)", - сказал Вазиев. По его словам, балет Большого театра принадлежит не только России, но и всему миру, поскольку он признан во всем мире, у него мировая ценность. "Ну давайте лишать всех этого удовольствия, и чего вы добьетесь? Если идея такова, что мы тем самым станем не самодостаточны, да мы супер самодостаточны, правда, с такой историей было бы нелепо говорить иначе. Но, конечно, всё равно сотрудничать лучше, чем не сотрудничать", - считает маэстро. Когда талантливые люди разных стран объединяются, они имеют шанс создать что-то новое, яркое, отметил он. "Я уверен, что это достаточно короткое время продлится, потому что сфера культуры и вообще сама культура, она слишком мощна, она прорвет всё и всех, у меня нет в этом никаких сомнений, и это неоднократно уже происходило", - сказал Вазиев. Накануне балетная труппа Большого театра завершила свои первые после пятилетнего перерыва гастроли в Китае. С 25 по 30 июля артисты Большого театра выступали на сцене Оперного зала Национального центра исполнительских искусств в Пекине, дали четыре представления балета "Дон Кихот" и два гала-концерта. Выступления проходили в сопровождении Симфонического оркестра Национального балета Китая. Дирижер - маэстро Павел Клиничев.

https://ria.ru/20230619/butman-1878361123.html

https://ria.ru/20230610/muzei-1877366332.html

китай

европа

россия

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махар вазиев, большой театр, китай, европа, россия