https://ria.ru/20230731/kluby-1887351636.html

Военно-патриотические клубы Новосибирской области поддержат на годы вперед

Военно-патриотические клубы Новосибирской области поддержат на годы вперед - РИА Новости, 31.07.2023

Военно-патриотические клубы Новосибирской области поддержат на годы вперед

Дополнительные меры финансовой поддержки военно-патриотических клубов Новосибирской области, принятые в прошлом и текущем годах, не разовые, это приоритет на... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:56

2023-07-31T13:56

2023-07-31T14:54

новосибирская область

андрей травников

общество

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НОВОСИБИРСК, 31 июл – РИА Новости. Дополнительные меры финансовой поддержки военно-патриотических клубов Новосибирской области, принятые в прошлом и текущем годах, не разовые, это приоритет на все последующие годы, заявил губернатор Андрей Травников. В ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области в понедельник глава региона рассмотрел вопросы развития системы военно-патриотической работы с молодежью. В частности, он подчеркнул важность и системность работы мер, принимаемых областными властями для развития новых форм патриотического воспитания детей и молодежи. "В 2022 году мы все почувствовали подъем интереса к патриотическому воспитанию. Это чувствовалось и по активности общественных организаций и различных государственных структур. Но, самое главное, эта активность чувствовалась снизу: от людей, от родителей, от детей самых разных возрастов. И мы постарались откликнуться. Было принято много решений, программ, проведено мероприятий, выделялось дополнительное финансирование. Но очень важно, чтобы эта работа не превратилась в какую-то кампанию. Нужно понимать, что патриотическое воспитание, патриотическая работа продолжается, запрос на нее высокий. Поэтому это наш приоритет на все последующие годы", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что проекты патриотической направленности, многие из которых были запущены в этом и прошлом годах на территориях различных районов области, – не разовые. По ним предстоит долгосрочная работа. "Прошлый год был для нас во всех отношениях переломный. Мы многие иллюзии, сомнения, заблуждения отбросили. Мы снова обратили внимание на нашу историю, на воспитание детей в школах, на патриотическое воспитание. Нужно понимать, что это работа долгосрочная, что это наша новая жизнь. Поэтому приветствуются все проекты и все системные программы и подходы к этой теме, которую вы будете предлагать. Решения о дополнительном финансировании, в том числе военно-патриотических клубов, которые принимались в этом году, – не разовые, финансирование программы предусмотрено на несколько лет вперед", - сказал Травников. На территории Новосибирской области в настоящее время открыты 576 военно-патриотических клубов и объединений, в которых занимаются более 16 тысяч подростков. Для укрепления их материально-технической базы и поддержки проектов патриотической тематики министерством региональной политики в 2023 году использован конкурсный механизм губернаторского проекта "Со мной регион успешнее": 27 ресурсных центров и некоммерческих организаций из районов области получили 30 миллионов рублей. В сентябре планируется финансово поддержать не менее 150 лучших военно-патриотических клубов.

https://ria.ru/20230629/renovatsiya-1881224599.html

новосибирская область

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Алёна Пава

новосибирская область, андрей травников, общество