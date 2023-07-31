Украинский скульптор призвал сохранить герб с монумента "Родины-матери"
Украинский скульптор Пергаменщик призвал сохранить герб СССР с монумента "Родины-матери"
© Sputnik | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать" на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве
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Монумент "Родина-мать" на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Герб СССР, который планируют снять с монумента "Родины-матери" в Киеве, следовало бы сохранить и поместить в зал под статуей, заявил украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием герба Украины в виде трезубца. Его слова приводит агентство "Укринформ".
"Я настаиваю, чтобы советский герб сохранили. Я бы посоветовал его разрезать по швам, затем снова сварить и разместить в темном помещении под "Родиной-Матерью", там есть большой темный зал", - заявил Пергаменщик.
По словам скульптора, демонтаж герба СССР начнется на этой неделе. Новый же герб весит около 400 килограммов, что не превышает вес советского.
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"Это высотная работа, которая начинается уже на этой неделе. Она очень сложная, нужны специальные леса, прочные и легкие из алюминия, потому что мы не можем нагружать руку статуи, которая держит щит, там есть максимальная планка нагрузки, по-моему, тонна. А обычные леса весили бы пять тонн. Герб будут срезать сварщики", - заявил скульптор.
Ранее гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать".
Как сообщал в июле прошлого года на тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко, граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". Согласно результатам проведенного в приложении "Дия" ("Действие") электронного опроса по изменению символики на монументе, 85% проголосовавших высказались за замену герба.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.