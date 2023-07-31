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Украинский скульптор призвал сохранить герб с монумента "Родины-матери" - РИА Новости, 31.07.2023
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11:06 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/kiev-1887310385.html
Украинский скульптор призвал сохранить герб с монумента "Родины-матери"
Украинский скульптор призвал сохранить герб с монумента "Родины-матери" - РИА Новости, 31.07.2023
Украинский скульптор призвал сохранить герб с монумента "Родины-матери"
Герб СССР, который планируют снять с монумента "Родины-матери" в Киеве, следовало бы сохранить и поместить в зал под статуей, заявил украинский скульптор... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:06
2023-07-31T11:06
в мире
украина
ссср
киев
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Герб СССР, который планируют снять с монумента "Родины-матери" в Киеве, следовало бы сохранить и поместить в зал под статуей, заявил украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием герба Украины в виде трезубца. Его слова приводит агентство "Укринформ"."Я настаиваю, чтобы советский герб сохранили. Я бы посоветовал его разрезать по швам, затем снова сварить и разместить в темном помещении под "Родиной-Матерью", там есть большой темный зал", - заявил Пергаменщик. По словам скульптора, демонтаж герба СССР начнется на этой неделе. Новый же герб весит около 400 килограммов, что не превышает вес советского. "Это высотная работа, которая начинается уже на этой неделе. Она очень сложная, нужны специальные леса, прочные и легкие из алюминия, потому что мы не можем нагружать руку статуи, которая держит щит, там есть максимальная планка нагрузки, по-моему, тонна. А обычные леса весили бы пять тонн. Герб будут срезать сварщики", - заявил скульптор. Ранее гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать". Как сообщал в июле прошлого года на тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко, граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". Согласно результатам проведенного в приложении "Дия" ("Действие") электронного опроса по изменению символики на монументе, 85% проголосовавших высказались за замену герба. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230724/gerb-1886060837.html
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в мире, украина, ссср, киев, сергей лавров
В мире, Украина, СССР, Киев, Сергей Лавров
Украинский скульптор призвал сохранить герб с монумента "Родины-матери"

Украинский скульптор Пергаменщик призвал сохранить герб СССР с монумента "Родины-матери"

© Sputnik | Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать" на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве
Монумент Родина-мать на территории мемориального комплекса Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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Монумент "Родина-мать" на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Герб СССР, который планируют снять с монумента "Родины-матери" в Киеве, следовало бы сохранить и поместить в зал под статуей, заявил украинский скульптор Алексей Пергаменщик, работавший над созданием герба Украины в виде трезубца. Его слова приводит агентство "Укринформ".
"Я настаиваю, чтобы советский герб сохранили. Я бы посоветовал его разрезать по швам, затем снова сварить и разместить в темном помещении под "Родиной-Матерью", там есть большой темный зал", - заявил Пергаменщик.
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По словам скульптора, демонтаж герба СССР начнется на этой неделе. Новый же герб весит около 400 килограммов, что не превышает вес советского.
«
"Это высотная работа, которая начинается уже на этой неделе. Она очень сложная, нужны специальные леса, прочные и легкие из алюминия, потому что мы не можем нагружать руку статуи, которая держит щит, там есть максимальная планка нагрузки, по-моему, тонна. А обычные леса весили бы пять тонн. Герб будут срезать сварщики", - заявил скульптор.
Ранее гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать".
Как сообщал в июле прошлого года на тот момент министр культуры Украины Александр Ткаченко, граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". Согласно результатам проведенного в приложении "Дия" ("Действие") электронного опроса по изменению символики на монументе, 85% проголосовавших высказались за замену герба.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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